Tennis, WTA Mosca 2018: Martina Trevisan esce al primo turno contro Kateryna Kozlova

Dura meno di un’ora e mezza il torneo WTA di Mosca per Martina Trevisan: l’azzurra perde al primo turno contro l’ucraina Kateryna Kozlova, che si impone con un netto 6-3 6-4 in 89 minuti di gioco. Incontro ricco di break e controbreak, ma nei momenti decisivi la numero 82 al mondo gioca meglio e strappa la qualificazione al secondo turno.

Nel primo set l’ucraina sale sul 2-0 in avvio convertendo la prima palla break. L’azzurra non si perde d’animo e trova l’immediato controbreak, ma al rientro in campo cede nuovamente il servizio facendo salire l’avversaria sul 3-1. Nel prosieguo della sfida l’azzurra è costretta a cancellare una nuova palla break nel sesto gioco, ma resta aggrappata alla partita. Sia sul 4-2 che sul 5-3 l’ucraina viene trascinata ai vantaggi dall’azzurra, ma tiene il servizio in entrambi i casi senza concedere neppure un’occasione per il controbreak. La prima partita finisce 6-3 in 43 minuti.

Nella seconda partita l’azzurra parte al servizio e va in vantaggio. L’ucraina pareggia i conti e, ancora una volta, trova lo strappo. A questo punto la partita diventa una continua altalena: Trevisan ottiene l’immediato controbreak e si porta in vantaggio tenendo il servizio nel quinto gioco. Kozlova però impatta sul 3-3 e trova il nuovo allungo nel game successivo. La tennista italiana riesce a riportarsi sul 4-4 trovando nuovamente l’immediato controbreak, ma nel nono gioco cede ancora una volta la battuta. Questa volta Kozlova non si lascia sfuggire l’occasione andando a servire per il match e chiude 6-4 in 46 minuti.













