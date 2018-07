Tennis, Ranking WTA (2 luglio): Simona Halep al vertice, Camila Giorgi la migliore italiana

Nel giorno che darà il via al prestigioso torneo di Wimbledon, non ci sono cambiamenti sostanziali al vertice della graduatoria mondiale del tennis femminile. La rumena Simona Halep è sempre in vetta per la 19esima settimana consecutiva (la 35esima complessiva) con 961 punti di vantaggio su Caroline Wozniacki. Danese che, però vincitrice sull’erba di Eastbourne, si è avvicinata alla giocatrice nativa di Costanza. In terza piazza troviamo la spagnola Garbine Muguruza, vincitrice dei Championships nel 2017. Da registrare lo scambio di posizioni tra le due ceche Petra Kvitova (numero 7) e Karolina Pliskova (numero 8).

CLASSIFICA WTA – TOP10

1 Halep, Simona (ROU) 0 7.871 punti

2 Wozniacki, Caroline (DEN) 0 6.910

3 Muguruza, Garbine (ESP) 0 6.550

4 Stephens, Sloane (USA) 0 5.463

5 Svitolina, Elina (UKR) 0 5.250

6 Garcia, Caroline (FRA) 0 4.960

7 Kvitova, Petra (CZE) +1 4.610

8 Pliskova, Karolina (CZE) -1 4.315

9 Williams, Venus (USA) 0 3.971

10 Kerber, Angelique (GER) 0 3.545

Camila Giorgi è sempre la prima del Bel Paese. La 26enne marchigiana guadagna quattro posti, portandosi al numero 52. Alle sue spalle perde terreno Sara Errani, ora al numero 75, e la squalifica comminatale dall’ITF pregiudicherà ulteriormente la sua classifica. Fuori dalle top100 Deborah Chiesa, numero 148.

CLASSIFICA WTA – ITALIANE TOP10

52 Giorgi, Camila (ITA) +4 987 punti

75 Errani, Sara (ITA) -1 851

148 Chiesa, Deborah (ITA) 0 397

178 Paolini, Jasmine (ITA) -1 326

190 Trevisan, Martina (ITA) -21 288

207 Di Giuseppe, Martina (ITA) +19 262

216 Pieri, Jessica (ITA) -2 253

228 Grymalska, Anastasia (ITA) -1 235

267 Rosatello, Camilla (ITA) 0 188

269 Gatto-Monticone, Giulia (ITA) -7 188

281 Brescia, Georgia (ITA) -44 182

297 Schiavone, Francesca (ITA) -38 168













Foto: Keith Sherwood / Shutterstock.com