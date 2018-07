Tennis, ATP Bastad 2018: Simone Bolelli si qualifica per il tabellone principale

Saranno quattro gli azzurri nel tabellone principale dell’ATP di Bastad (Svezia). Oltre a Fabio Fognini, Lorenzo Sonego e Paolo Lorenzi, ci sarà anche Simone Bolelli, che ha superato l’ultimo turno delle qualificazioni nel torneo svedese. Il 32enne di Budrio ha sconfitto in due set il croato Viktor Galovic, numero 180 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-2 dopo un’ora e un quarto di gioco.

Nel primo set è decisivo un solo break, quello ottenuto da Bolelli nel settimo gioco. Il bolognese ha chiuso la prima frazione per 6-4, mentre nel secondo set ha dominato fin da subito. Simone è scappato sul 4-1 con un doppio break di vantaggio, per poi imporsi per 6-2.

Simone deve ancora conoscere il suo prossimo avversario. Adesso in campo c’è Matteo Berrettini che sfida l’argentino Leonardo Mayer. Domani toccherà a Lorenzo Sonego, che se la vedrà con lo spagnolo Fernando Verdasco. Ha usufruito di un bye invece Fognini, testa di serie numero tre.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Yuya Chiu/Shutterstock