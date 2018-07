Tennis, ATP Bastad 2018: Matteo Berrettini accede al secondo turno. Vittoria in rimonta su Leonardo Mayer

Continuano le buone notizie per il tennis italiano all’ATP di Bastad. Dopo il superamento delle qualificazioni da parte di Simone Bolelli, è arrivata la vittoria di Matteo Berrettini nel primo turno del torneo svedese. Il tennista romano ha sconfitto in rimonta in tre set l’argentino Leonardo Mayer, numero 36 del mondo e sesta testa di serie, con il punteggio di 3-6 6-3 6-4 dopo due ore e dieci minuti di gioco.

L’equilibrio nel primo set è spezzato al quarto gioco da Mayer, che riesce a strappare il servizio all’azzurro. Berrettini salva altre quattro palle break nel sesto game, ma non riesce a recuperare lo svantaggio con l’argentino che non concede nessuna possibilità al romano, vincendo la prima frazione per 6-3.

Nonostante il set perso, il romano comincia benissimo il secondo set. Subito break nel secondo gioco e Matteo scappa sul 3-0. Il numero 75 del mondo domina gli scambi da fondo e fa malissimo con il dritto. Il 22enne italiano conquista in questo modo la seconda frazione per 6-3.

L’azzurro parte bene anche nel terzo set con il break in apertura, ma Mayer riesce a trovare l’immediato controbreak e pareggiare nel quarto game sul 2-2. Si prosegue sulla parità fino al nono gioco quando Berrettini strappa il servizio all’avversario e si porta sul 5-4. Matteo al secondo match point sfrutta l’errore dell’argentino e chiude i conti.

Una bella vittoria quella del tennista nostrano, che conferma i numerosi progressi fatti in questa stagione. Adesso per lui ci sarà il vincente del match fra l’argentino Juan Ignacio Londero e il portoghese Gastao Elias.













Foto: pagina Twitter Federtennis