Svezia-Inghilterra, quarti Mondiali 2018: l’Inghilterra si affida al capocannoniere Kane, la Svezia vuole continuare a sorprendere

Il terzo quarto di finale del Mondiale di calcio 2018 andrà in scena domani alle ore 16 a Samara, dove si sfideranno la rivelazione del torneo, la Svezia, e la corazzata inglese guidata dal capocanniere Harry Kane. Entrambe le compagini sanno di avere una grandissima possibilità di raggiungere la finale perchè si trovano nella metà di tabellone più morbida, infatti in semifinale la vincente di questo incontro affronterà Russia o Croazia, protagoniste del match serale a Sochi.

La Svezia si sta rivelando la sorpresa di questa rassegna iridata (insieme alla Russia), infatti alla vigilia si sarebbe potuto ritenere un ottimo risultato per gli scandinavi il passaggio del primo turno magari ai danni del Messico, invece la squadra guidata brillantemente dal CT Janne Andersson ha vinto il girone eliminatorio e ha eliminato la Svizzera agli ottavi. Le chiavi di questa cavalcata sono state l’impenetrabilità della difesa e le giocate di talento della stella svedese Emil Forsberg. Il numero 10 scandinavo è stato fondamentale anche per la precisione nei calci piazzati, un’altra arma letale con cui possono essere molto pericolosi.

L’Inghilterra parte con i favori del pronostico nel match di domani a causa della maggiore qualità della rosa dal punto di vista tecnico e di esperienza a questi livelli. Inoltre la difesa inglese, abile sulle palle alte, non dovrebbe soffrire la fisicità di Berg e Toivonen in area di rigore ed in ripartenza. La difficoltà più grande contro una squadra come la Svezia sarà quella di sbloccare la partita il prima possibile, perchè se i Tre Leoni dovessero passare in vantaggio potrebbero togliere agli avversari la possibilità di colpire in campo aperto. Per sbloccare la partita Southgate si affiderà ovviamente al capocannoniere del torneo, Harry Kane, il quale è in stato di grazia e vuole trascinare la nazionale inglese fino alla finale del 15 luglio.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Marco Iacobucci EPP/ Shutterstock.com