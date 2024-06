Calcio: Inghilterra e Danimarca non si fanno male, finisce 1-1 nella seconda giornata degli Europei

Inghilterra e Danimarca non si fanno male nel match che chiude la seconda giornata del Gruppo C agli Europei di calcio. Al Deutsche Bank Park di Francoforte un punto ciascuno con un 1-1 frutto di reti arrivate tutte nel primo tempo.

Primo tempo subito ricco di emozioni. Foden e Kane si accendono attorno al quarto d’ora e creano i primi grattacapi alla difesa danese, gli scandinavi il gol praticamente lo regalano agli inglesi. Infatti sbaglia tutto Kristiansen che si fa scippare palla da Walker, assist per Harry Kane che nella sua zona non può sbagliare per l’1-0 al 18′. Arriva però la reazione danese guidata da un centrocampo aggressivo: al 34′ il pareggio è firmato da Hjulmand che da fuori area con un gran destro buca Pickford.

Tanta qualità nella zona offensiva, ma anche molta confusione per gli inglesi. Al 56′ si accende Foden: super mancino da fuori, palla che centra il palo. Arrivano i cambi per Southgate ma non cambia la sostanza: il gioco degli inglesi non fornisce grandi opportunità. All’85’ l’occasione ce l’ha la Danimarca proprio con un giocatore della Premier League, Hojbjerg, che dalla distanza sfiora l’incrocio. Nel recupero poco da segnalare, finisce 1-1 un match non troppo entusiasmante.

Inghilterra a quattro punti in classifica e con gli ottavi praticamente in tasca, tutto apertissimo invece per il secondo e terzo posto: Danimarca a pari punti con la Slovenia a quota 2, Serbia a 1.