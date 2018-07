Superbike, GP San Marino 2018: ultimo round prima della pausa estiva. La Ducati vuole rialzare la voce a Misano Adriatico

La Superbike torna in Italia. Sul circuito di Misano Adriatico, dedicato alla memoria di Marco Simoncelli, va in scena il nono appuntamento della stagione 2018. Un round particolarmente atteso dalla Ducati, che in casa spera di tornare a vincere una gara. Manca da aprile, da quando Chaz Davies vinse la seconda manche ad Aragon. La Rossa e il britannico ne avrebbero bisogno, per tenere aperto un Mondiale che sembra aver già preso la direzione di Jonathan Rea.

Il fenomeno della Kawasaki ha firmato un’altra doppietta a Laguna Seca, portando ora a 75 lunghezze il vantaggio su Davies. L’obiettivo principale è proprio quello di fermare Rea e magari rosicchiare qualcosa, prima di fare le valigie per la pausa estiva. C’è ottimismo, dunque, in casa Ducati, ottimismo che deriva dalla scorsa stagione, quando Davies sfiorò la vittoria in gara-1 e Marco Melandri riuscì invece ad agguantarla in gara-2. Ottimismo che deriva anche dall’ultima gara negli States, che comunque due secondi posti li ha portati in dote.

Ne avrebbe bisogno anche Melandri di ritrovare il podio perduto. Dopo lo splendido avvio in Australia, sono arrivati solo due terzi e un secondo posto, oltre a una miriade di problemi e mancanza di feeling con la Ducati. Proprio Misano, dove lo scorso anno Marco trionfò, potrebbe essere il posto ideale per ritrovare podio (o magari la vittoria) e sorriso.

L’uomo da battere, però, resta Rea, fenomenale a Laguna Seca, dove ha portato a 62 il totale di vittorie in carriera a Superbike. Il Cannibale sarà il favorito anche a Misano, circuito su cui potrebbe inserirsi anche la Yamaha nella lotta al podio, specie dopo i passi avanti fatti da Alex Lowes e Michael van der Mark. Ma si correrà in Italia e allora, perché no, anche la Aprilia coltiva la speranza di sorprendere, come già a Laguna Seca con Eugene Laverty.













Foto: Valerio Origo