Superbike, GP San Marino 2018: programma, orari e tv di sabato 8 luglio a Misano. Superpole e gara-1

Marco Melandri during WSBK FP2 in Misano

Sul circuito di Misano Adriatico, dedicato alla memoria di Marco Simoncelli, vanno in scena sabato 8 giugno la superpole e gara-1 del nono appuntamento della stagione 2018 a Misano Adriatico. Un round particolarmente atteso dalla Ducati, che in casa spera di tornare a vincere una gara. Manca da aprile, da quando Chaz Davies vinse la seconda manche ad Aragon. La Rossa e il britannico ne avrebbero bisogno, per tenere aperto un Mondiale che sembra aver già preso la direzione di Jonathan Rea. l fenomeno della Kawasaki ha firmato un’altra doppietta a Laguna Seca, portando ora a 75 lunghezze il vantaggio su Davies. L’obiettivo principale è proprio quello di fermare Rea e magari rosicchiare qualcosa, prima di fare le valigie per la pausa estiva.

Il GP di San Marino sarà trasmesso in tv da Mediaset (su Italia Due) e su Eurosport 2. In streaming, invece, visione assicurata sull’app Mediaset e su Eurosport Player (in abbonamento).

GP San Marino 2018: programma, orari e tv di sabato 8 luglio a Misano. Superpole e gara-1

Sabato 7 luglio

8.45 – 9.05 Prove libere 4

10.30 – 10.45 Superpole 1

10.55 – 11.10 Superpole 2

13.00 Gara 1













Foto: Lorenzo Di Cola