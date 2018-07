Superbike, GP San Marino 2018: Jonathan Rea sempre più dominatore dopo il round di Misano. Poco da fare per le Ducati

Jonathan Rea e ancora Jonathan Rea. Il pilota della Kawasaki sempre più dominatore del Mondiale 2018 di Superbike. L’appuntamento di Misano Adriatico, sul tracciato dedicato alla memoria di Marco Simoncelli, non ha cambiato le carte in tavola.Il nordirlandese ha realizzato una splendida doppietta e ha confermato il suo status di leader della categoria senza se e senza ma.

La verdona, tra le sue mani, è una moto perfetta che non ha incertezze. In particolare, nei cambi di direzione caratteristici del tracciato italiano, Rea ha saputo fare la differenza, trovando traiettorie non contemplabili dalla concorrenza. E così, dopo i trionfi di gara-1 e gara-2, Johnny ha portato il suo vantaggio in classifica a 92 punti nei confronti di un Chaz Davies che, nella prima manche, ha provato ad impensierire l’asso della squadra nipponica ma non c’è stato nulla da fare.

Per la Rossa due podi che possono far sorridere, pensando a quello ottenuto da Marco Melandri nella run2, ma che hanno il sapore del premio di consolazione in quanto l’iride sembra ormai aver preso la solita via. Pensare ad una rimonta nei confronti di Rea è, al momento, improponibile. La sensazione infatti è che questo campionato possa perderlo solo l’alfiere della “Kawa” per le grandi prestazioni della moto del Sol Levante e la sicurezza esibita dall’iridato.

A Misano la storia non ha cambiato il suo corso e per il nordirlandese il futuro è decisamente roseo.













Foto: Lorenzo Di Cola