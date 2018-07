Sollevamento pesi, Europei Giovanili 2018: triplo bronzo per Giulia Franco tra le -69 kg Under 15

La quinta giornata di gare degli Europei Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Milano fino al 29 luglio ha regalato altre gioie all’Italia con i tre bronzi conquistati da Giulia Franco che vanno ad aggiungersi alle 13 medaglie raccolte nelle giornate precedenti dai giovanissimi sollevatori azzurri.

In mattinata si sono svolte le finali femminili Under 15 delle categorie 69 e 75 kg. Tra le -69 kg l’azzurra Giulia Franco è arrivata terza nello strappo grazie ad un ultimo tentativo da 65 kg che le ha permesso di piazzarsi alle spalle della finlandese Luostarinen (67 kg) e dell’austriaca Steiner (71 kg). Nello slancio la sollevatrice italiana è riuscita a contenere gli attacchi delle inseguitrici assicurandosi il terzo posto nella seconda parte di gara e nel totale (144 kg; 65+79), dietro alle inarrivabili Steiner (161; 71+90) e Luostarinen (160; 67+93). Nella gara riservata alle -75 kg il successo è andato in maniera nettissima all’armena Arakelyan con un totale di 162 kg (72+90), mentre l’austriaca Raidel ha sollevato in totale 146 kg piazzandosì così in seconda posizione.

Nel pomeriggio hanno gareggiato i -77 kg Youth ed il titolo se lo è aggiudicato l’armeno Margaryan con 313 kg nel totale (145+168), il quale ha preceduto in classifica due georgiani che hanno sollevato 304 (Tebidze) e 288 kg (Kakabadze). L’azzurro Alessandro Santucci ha chiuso la gara in undicesima posizione con uno strappo da 110 kg ed uno slancio da 145 kg che non gli permettono di avvicinare il podio. L’ultima gara della giornata è stata la finale femminile della categoria 58 kg Youth, una gara in cui le prime tre hanno staccato in maniera netta tutte le altre partecipanti. La rumena Olaru ha vinto entrambe le prove totalizzando 181 kg (82+99) davanti alla polacca Wolk che le ha messo pressione fino alla fine chiudendo con 179 kg (81+98). Il bronzo è andato alla rumena Maricut con 177 kg (79+98) mentre l’azzurra Chiara Piccinno si è dovuta accontentare della medaglia di legno, ma visto che le prime tre erano irraggiungibili il quarto posto si può considerare comunque un ottimo risultato. Piccinno ha sollevato in totale 158 kg (70+88) classificandosi quarta sia nello strappo che nello slancio, più indietro in graduatoria si è piazzata Viola Valoggia, infatti la seconda italiana in gara ha chiuso la gara in nona posizione con 139 kg di totale (64+75).