Sollevamento pesi, Europei Giovanili 2018: gli ultimi titoli se li aggiudicano la polacca Rutkowska, la turca Narin ed il bulgaro Hristov

Ultima giornata degli Europei Giovanili 2018 di Milano che assegna gli ultimi tre titoli continentali nella categoria Youth. I sollevatori azzurri non riescono a salire sul podio nelle ultime gare, così l’Italia chiude la manifestazione con 19 medaglie (5 ori, 6 argenti e 8 bronzi).

La finale della categoria -75 kg femminile Youth se la aggiudica la polacca Milena Rutkowska con 187 kg di totale (85+102), staccando così di 5 kg la turca Dilara Ucan (81+101) e di 16 kg la seconda polacca Agnieszka Rak (75+96). L’azzurra Rita Busco chiude la prova in ottava ed ultima piazza sollevando 123 kg (58+65), rimanendo così molto lontana dalla lotta per le medaglie. L’ultima gara del programma femminile, +75 kg Youth, ha visto la netta vittoria della turca Dilara Narin che totalizza 190 kg (85+105) e fa meglio dell’ungherese Viktoria Boros, argento con 180 kg di totale (80+100). La terza classificata è la polacca Oliwia Sredzinska che riesce a scavalcare la spagnola Blanco Tarela con uno slancio da 96 kg, sufficiente per conquistare il bronzo nella classifica totale con 177 kg. La sollevatrice italiana Desiree Corsale si è classificata in ottava posizione con 162 kg di totale, frutto di uno strappo da 72 kg e di uno slancio da 90 kg. L’ultima gara della manifestazione è la finale della categoria +94 kg Youth maschile, in cui due sollevatori scavano un solco enorme con il resto della concorrenza contendendosi il titolo. Il bulgaro Hristov vince la prova di strappo con 166 kg per poi difendersi con successo dalla rimonta dell’olandese Kuworge nello slancio, il quale recupera 4 degli 11 kg che aveva perso in precedenza non riuscendo così a ribaltare la situazione nel totale. Hristov chiude con 364 kg sollevati (166+198) davanti a Kuworge con 357 kg (155+202) ed al georgiano Tabatadze con 324 kg (147+177).

