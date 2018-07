Sollevamento pesi, Europei Giovanili 2018: Cristiano Ficco domina e vince tre ori tra i -85 kg Youth!

Sesta giornata di gare a Milano per gli Europei Giovanili 2018 di sollevamento pesi con altre soddisfazioni per i colori azzurri, infatti Cristiano Ficco ha conquistato tre ori nella categoria 85 kg Youth confermando la crescita che lo aveva portato alla medaglia d’oro nello strappo ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona.

L’azzurro classe 2001 ha approcciato la gara in modo impeccabile, con due prove valide da 145 e 150 kg sufficienti per vincere la prima parte di gara, per poi fallire l’ultimo tentativo da 155 kg che gli avrebbe permesso di migliorare i 153 kg di Tarragona. Nello strappo Ficco ha distanziato gli avversari diretti per poi poter gestire il vantaggio nella prova a lui meno congeniale. Il friulano è entrato in gara con una prova valida da 169 kg che gli ha garantito la vittoria dello slancio e del totale (319 kg) davanti al turco Coskun (311 kg) ed al greco Galiatsatos (305 kg). Settima piazza per Giuseppe Schifano con uno strappo da 120 ed uno slancio da 147 kg con cui totalizza 267 kg.

In mattinata hanno gareggiato le categorie 85 kg e 94 kg maschili Under 15. Tra i -85 kg il successo è andato all’armeno Karapetyan con 261 kg di totale (115+146) davanti al bulgaro Yochev con 256 (111+145) ed al polacco Sredzinski con 232 kg (106+126). Nella categoria 94 kg si è assistito allo show del turco Onur Demirci, il quale ha stravinto le due prove facendo anche segnare il record europeo Under 15 di strappo (131 kg) e di totale (292 kg). Alle sue spalle hanno completato il podio il polacco Osuch con 271 kg (125+146) e l’azero Shukurli con 265 kg (120+145).

Al femminile si è disputata solo la finale della categoria 63 kg Youth, in cui la bulgara Shatova si è laureata Campionessa Europea di totale con 200 kg raggiunti con 91 kg nello strappo e 109 nello slancio. Nella prova di slancio il successo è andato alla rumena Ilie con 110 kg che però non le sono bastati per colmare il gap con la bulgara nel totale. Terza piazza per l’altra rumena Marinela Morosan con 194 kg (86 + 106), mentre l’azzurra Giulia Miserendino si è resa protagonista di una buona gara in cui ha chiuso al quinto posto nello strappo con 82 kg ed al sesto posto nello slancio (98 kg) e nel totale (180 kg).













Foto: Cristiano Ficco – FIPE