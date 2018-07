Sollevamento pesi, Europei Giovanili 2018: Alice Meloni è quarta tra le -69 kg Youth, Fabio Pizzolato chiude quinto nella categoria 94 kg

La settima e penultima giornata di gare degli Europei Giovanili 2018 di pesistica olimpica di Milano non porta medaglie all’Italia, anche se gli azzurrini ottengono diversi piazzamenti ai piedi del podio.

La prima gara della giornata vede sfidarsi le Under 15 della categoria +75 kg ed il titolo se lo aggiudica la rumena Luciana Condurache sia nello strappo con 77 kg che nello slancio con 93 kg, riuscendo ad allungare sulla turca Akalan (76+86) nella seconda parte di gara. Completa il podio con delle misure lontane dalle prime due la svedese Nilsson. In seguito si disputa una delle gare più attese ed emozionanti della settimana, la categoria +94 kg maschile Under 15. La competizione viene dominata dal ceco Dominik Oracko, il quale riesce a far segnare il nuovo record europeo di categoria nello strappo con 135 kg e nel totale con 295 kg. Dietro di lui il vuoto, infatti l’argento va al bulgaro Toshev con 242 kg di totale ed il bronzo al finladese Keskitalo con 241 kg dopo una lotta serratissima per salire sul podio ingaggiata con il polacco Lisiak (240 kg) ed il lettone Logins (238 kg). Nel pomeriggio si svolge la finale della categoria 69 kg femminile Youth, dove l’oro va all’armena Gyurjyan con 193 kg di totale (86 + 107) che le permettono di precedere la bulgara Maria Kireva con 186 (85 + 101) e l’altra armena Khachatryan con 175 (80 + 95). Buona prova delle due azzurre in gara, Alice Meloni è quarta con 162 kg (71+91) mentre Giada Giunta chiude sesta con un totale di 155 kg (68 + 87). L’ultima gara del programma, -94 kg maschile Youth, incorona l’azero Babayev Campione Europeo con un totale di 325 kg (145+180) anche se gli sfugge l’oro nello strappo, vinto dal turco Bakici con 149 kg. Il turco è argento nel totale a causa di uno strappo da 170 kg che gli fa perdere tutto il vantaggio accumulato in precedenza, il bronzo va al georgiano Zaza Lomtadze con 311 di totale (138 + 173). L’azzurro Fabio Pizzolato è autore di una buona gara totalizzando 290 kg (130+160) e chiudendo in quinta piazza nello slancio e nel totale, a fronte del sesto posto nello strappo.