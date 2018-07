Semifinali Mondiali 2018: tabellone imprevedibile alla vigilia. Francia super favorita, l’Inghilterra per un sogno, Croazia e Belgio rivelazioni

Francia-Belgio e Croazia-Inghilterra: sono queste le semifinali dei Mondiali 2018 di calcio. Le sorprese non sono mai mancate in questa rassegna iridata, è successo davvero di tutto e non ci si è mai annoiati nonostante l’assenza dell’Italia: l’eliminazione della Germania nella fase a gironi, l’Argentina in crisi uscita agli ottavi di finale dopo un cammino complicato, la Spagna sconfitta dalla Russia ai calci di rigore, il tracollo del Brasile ai quarti di finale. Le prime tre settimane della rassegna iridata hanno così premiato queste quattro squadre che si contenderanno l’accesso alla Finale di domenica 15 luglio.

La Francia ora sembra essere la grande favorita della vigilia. I Galletti hanno espresso il miglior gioco, hanno incantato con le giocate delle loro stelle, si distinguono per la fase offensiva di assoluta qualità che è in grado di mettere in difficoltà chiunque: Mbappé si sta rivelando a suon di gol, la fantasia di Pogba è sempre al centro dell’attenzione, la concretezza di Griezmann non manca mai in uno scacchiere guidato magistralmente dal CT Deschamps. Il sogno dei transalpini è quello di riportare a casa la Coppa del Mondo dopo l’apoteosi casalinga nel 1998 e hanno tutte le carte in regola per riuscirci ma la semifinale contro il Belgio non può essere sottovalutata. I Red Devils hanno infatti eliminato il Brasile, hanno un attacco pirotecnico guidato da Lukaku e Hazard, possono segnare da un momento all’altro e sono in grado di fare saltare il banco.

Dall’altra parte del tabellone, invece, l’Inghilterra ha l’occasione della vita. I Maestri non giocavano una semifinale dal 1990 e sperano di conquistare quel Mondiale che manca addirittura dal 1966: gli inventori del gioco aspettavano questo momento da mezzo secolo, ora non possono sbagliare. Trascinati dai gol di Kane e da un’interessante solidità difensiva, i ragazzi di Southgate vogliono raggiungere l’atto conclusivo ma di fronte si troveranno una Croazia che ha eguagliato il risultato del 1998 e che proverà ad arrivare non è mai riuscita: Modric, Mandzukic, Perisic sono tre fenomeni che possono fare sognare una Nazione intera. Solo una cosa è certa: ad alzare al cielo il trofeo sarà una formazione europea, per la quarta volta consecutiva.

Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com