Tabellone Mondiali 2018, il calendario delle semifinali: Francia-Belgio e Croazia-Inghilterra. Date, programma, orari e tv

Si è delineato il tabellone delle semifinali dei Mondiali 2018 di calcio: sono rimaste quattro squadre a contendersi il titolo, la rassegna iridata entra nel vivo e lo spettacolo arriva in maniera esagerata dalla Russia dove i colpi di scena non mancano davvero mai. La corsa verso la Finale di Mosca arriva all’ultimo appuntamento, l’ultimo ostacolo prima di sbarcare nella capitale dove domenica 15 luglio conosceremo i nuovi Campioni del Mondo.

La Francia sembra essere la grande favorita della vigilia. I Galletti hanno surclassato Argentina e Uruguay mettendo in mostra un gioco strepitoso con i fenomeni Mbappé, Griezmann e Pogba sugli scudi. Ora i transalpini se la dovranno vedere con il Belgio che a sorpresa ha eliminato il Brasile di Neymar: i Red Devils possono contare sulle giocate di Hazard e Lukaku in uno scacchiere molto offensivo. I ragazzi di Deschamps sognano di replicare il trionfo del 1998, gli uomini di Martinez vogliono portare la propria Nazione dove non è mai arrivata nella storia.

Dall’altra parte del tabellone l’Inghilterra ha l’occasione attesa per tutta una vita. I Maestri hanno inventato il gioco ma l’ultima semifinale risale al 1990 e l’unica finale addirittura al 1966 quando poi vinsero in casa. La Nazionale dei Tre Leoni prova a piazzare il colpaccio ma di fronte si troverà la Croazia che ha eliminato la Russia ai calci di rigore: Kane e compagni non avranno vita contro i balcanici guidati dal talento di Mandzukic, Perisic, Modric.

Di seguito il calendario completo, il tabellone dettagliato delle semifinali dei Mondiali 2018 con tutte le date e gli orari delle partite. Gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Canale 5, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDI’ 10 LUGLIO:

20.00 Francia vs Belgio

MERCOLEDI’ 11 LUGLIO:

20.00 Croazia vs Inghilterra

SEMIFINALI MONDIALI 2018: DOVE VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Le semifinali dei Mondiali 2018 di calcio saranno trasmesse in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5.

Prevista anche la diretta tv su Mediaset Extra (canale 34 del ddt) con il commento della Gialappa’s Band.

Garantita la diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Vlad1988 Shutterstock.com