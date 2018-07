Beach volley, Campionato Italiano 2018 Milano. Domani le semifinali: Bonifazi e Ingrosso ci riprovano divisi, Toti/Allegretti per il primo sigillo

Una giornata pienissima di sfide con una formula spettacolare che rende ancora più interessante il grande appuntamento di Milano per la terza tappa del Campionato Italiano di beach volley. Giornata di sorprese, di conferme e di spettacolo, in campo e anche fuori con tanti appassionati, al Castello Sforzesco e al Quanta Club, ad assistere alle sfide che hanno decretato gli otto semifinalisti che saranno in campo domani dalle 8 (diretta Eurosport) per conquistare il successo di tappa.

In campo maschile le sorprese non sono mancate anche se le quattro coppie semifinaliste sono fra le più attese della vigilia. Mancano tra i primi quattro Cecchini/Dal Molin, usciti ai quarti per mano di Manni e Bonifazi, mentre Julio Nascimento/Krumins sbattono, in una sfida che poteva tranquillamente valere un primo turno di un torneo World Tour, con le teste di serie numero 1 Abbiati/Andreatta. Cammnino senza macchia di Ingrosso/Martino: tre vittorie, zero set persi e tanta voglia di salire sul gradino più alto del podio, così come per due grandi protagonisti dell’ultimo decennio del circuito tricolore, Ficosecco/Giumelli che tornano ai loro livelli abituali conquistando la prima semifinale dall’inizio della stagione.

In campo femminile le sorprese non sono mancate. La più importante è l’eliminazione ai quarti di Breidenbach/Colombi, prime a Bibione, seconde a San Cataldo e sconfitte al debvutto da Cicolari/Arcaini (poi anche loro quinte) e costrette ad affrontare nei quarti Jessica Allegretti e Giulia Toti che balzano in vetta a tutte le classifiche dei pronostici. Le sorprese di giornata si chiamano Fiore/Lo Prieno, alla loro prima semifinale tricolore e Sacco/Enzo che completano il loro percorso di crescita stagionale e domattina affronteranno le attese D. Allegretti/Annibalini con un posto in finale in palio.

TORNEO MASCHILE

Semifinali gironi: POOL A: T. Andreatta/Abbiati-Romani-F. Andreatta 2-0 (21-13, 21-15), Lupo/Michienzi-Cappio/Windisch 2-0 (21-14, 21-14) POOL B: Cecchini/Dal Molin-Benzi/Spirito 2-1 (18-21, 21-17, 15-12); Chinellato/Pizzolotto-De Luca/Colaberardino 1-2 (21-19, 18-21, 19-21). POOL C: Krumins/Júlio-Pizzileo/Carucci 2-1 (20-22, 21-13, 15-11); Casali/Perini-Giumelli/Ficosecco 1-2 (21-17, 22-24, 8-15). POOL D: Ingrosso/Martino-Bulgarelli/Cerri 2-0 (21-15, 21-14), Lancellotti/Bertoli-Manni/Bonifazi 0-2 (19-21, 14-21). Ingrosso/Martino-Manni/Bonifazi 2-0 (21-14, 21-16); Bulgarelli/Cerri-Lancellotti/Bertoli 0-2 (18-21, 13-21).

Finali primo posto gironi: T. Andreatta/Abbiati-Lupo/Michienzi 2-1 (21-13, 18-21 15-9), Cecchini/Dal Molin-De Luca/Colaberardino 2-0 (21-15, 21-13), Krumins/Júlio-Giumelli/Ficosecco 1-2 (21-18, 19-21, 9-15), Ingrosso/Martino-Manni/Bonifazi 2-0 (21-14, 21-16).

Finali terzo posto gironi: Romani/F. Andreatta-Cappio/Windisch 0-2 (11-21, 18-21), Benzi-Spirito/Chinellato-Pizzolotto 1-2 (15-21, 21-19, 10-15), Pizzileo/Carucci-Casali/Perini 2-0 (21-16, 24-22). Bulgarelli/Cerri-Lancellotti/Bertoli 0-2 (18-21, 13-21).

Ottavi di finale: Krumins/Júlio-Chinellato/Pizzolotto 2-0 (21-14, 21-17), De Luca/Colaberardino-Pizzileo/Carucci 0-2 (14-21, 15-21); Lupo/MichienzI-Lancellotti/Bertoli 0-2 (19-21, 10-21); Manni/Bonifazi-Cappio/Windisch 2-1 (20-22, 21-19, 15-6).

Quarti di finale: Andreatta/Abbiati-Krumins/Júlio 2-0 (21-15, 21-18); Ingrosso/Martino-Pizzileo/Carucci 2-0 (21-19, 21-16); Giumelli/Ficosecco-Lancellotti/Bertoli 2-0 (21-12, 21-15); Cecchini/Dal Molin-Manni/Bonifazi 0-2 (20-22, 18-21).

Semifinali: Andreatta/Abbiati-Ingrosso/Martino; Giumelli/Ficosecco-Manni/Bonifazi.

TORNEO FEMMINILE

Semifinali gironi: POOL A: Toti/J. Allegretti-Magnano/Fasano 2-0 (21-9, 22-20); Michieletto/Ferraris-They/Orsi Toth 1-2 (19-21, 21-19, 11-15). POOL B: Colombi/Breidenbach-Cicolari/Arcaini 1-2 (15-21, 24-22, 12-15); Sacco/Enzo-Leoni/Godenzoni 2-1 (15-21, 21-15, 15-12). POOL C: D. Allegretti/Annibalini-Culiani/Luca 2-0 (25-23, 21-11); Tomaselli/Lo Re-Varrassi/Piccoli 2-1 (21-17, 16-21, 15-10). POOL D: Dalmazzo/Bonifazi-Loprieno/Fiore 1-2 (18-21, 21-18, 20-22), Aime/Cimmino-Lantignotti/Colzi 2-0 (22-20, 21-13).

Finali primo posto gironi: Toti/J. Allegretti-They/Orsi Toth 2-0 (21-18, 21-14), Cicolari/Arcaini-Sacco/Enzo 0-2 (16-21, 18-21), D. Allegretti/Annibalini-Tomaselli/Lo Re 2-0 (21-15, 21-12), Loprieno/Fiore-Aime/Cimmino 2-1 (21-18, 17-21, 15-13)

Finali terzo posto gironi: Magnano/Fasano-Michieletto/Ferraris 1-2 (17-21, 21-17, 16-18), Colombi/Breidenbach-Leoni/ Godenzoni 2-0 (23-21, 21-17), Culiani/Luca-Varrassi/Piccoli 2-0 (24-22, 21-18), Dalmazzo/Bonifazi-Lantignotti/Colzi 2-1 (21-17, 20-22, 15-13).

Ottavi di finale: Tomaselli/Lo Re-Colombi/Breidenbach 1-2 (15-21, 21-19, 11-15); Cicolari/Arcaini-Culiani/Luca 2-0 (21-18, 21-17); They/Orsi Toth-Dalmazzo/Bonifazi 2-1 (12-21, 21-17, 16-14); Aime/Cimmino-Ferraris/Michieletto 0-2 (19-21, 17-21).

Quarti di finale: Toti/:J. Allegretti/Colombi-Breidenbach 2-0 (21-19, 21-17); Lo Prieno/Fiore-Cicolari/Arcaini 2-0 (21-8, 23-21); D. Allegretti/Annibalini/They-Orsi Toth 2-0 (forfait); Sacco-Enzo/Michieletto-Ferraris 2-1 (21-16, 16-21, 15-10).

Semifinali: Toti/J. Allegretti-Lo Prieno/Fiore; D. Allegretti/Annibalini-Sacco/Enzo.