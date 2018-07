Croazia-Inghilterra, semifinale Mondiali 2018: quando si gioca? Data, programma, orario e tv

Croazia-Inghilterra sarà la seconda semifinale dei Mondiali 2018 di calcio, in programma mercoledì 11 luglio. I balcanici hanno sconfitto la Russia ai rigori e sono così tornati tra le quattro grandi del Pianeta dopo 20 anni dall’impresa in Francia. I sudditi di Sua Maestà, invece, si sono imposti agevolmente sulla Svezia e tornano a sognare dopo addirittura 28 stagioni dal quarto posto ottenuto a Italia 1990. Le due squadre si contenderanno un posto nella Finale contro la vincente di Francia-Belgio: i Maestri hanno giocato solo un atto conclusivo (quello vinto nel 1966), i Blazers non si sono mai spinti così lontani.

Da una parte la Croazia di fenomeni come Modric, Mandzukic, Perisic ma dall’altra l’agguerrita Inghilterra del capocannoniere Kane. Si preannuncia una partita molto incerta, aperta a ogni risultato: può succedere davvero di tutto, ci sarà sicuramente da divertirsi per un incrocio da tinte forti. La posta in palio sarà elevatissima, nessuna squadra vorrà sbagliare.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Croazia-Inghilterra, semifinale dei Mondiali 2018 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDI’ 11 LUGLIO:

20.00 Croazia vs Inghilterra

CROAZIA-INGHILTERRA, SEMIFINALE MONDIALI 2018: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Le semifinali dei Mondiali 2018 di calcio saranno trasmesse in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5.

Prevista anche la diretta tv su Mediaset Extra (canale 34 del ddt) con il commento della Gialappa’s Band.

Garantita la diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: marco iacobucci epp shutterstock