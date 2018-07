Semifinale Europei calcio Under 19: quando si gioca? Data, programma, orario e tv. L’Italia aspetta la sua avversaria

L’Italia, col pareggio contro la Norvegia, è riuscita a strappare il pass per le semifinali degli Europei Under 19, nonché il biglietto per i Mondiali Under 20 del prossimo anno, che si terranno in Polonia. Per la nazionale azzurra, adesso, è l’ora dell’attesa di scoprire chi, tra Inghilterra, Ucraina e Francia, sarà l’avversaria da affrontare.

Permangono ancora altre incertezze sulla partita: se è vero che si sa che si giocherà giovedì 26 a Vaasa, è altrettanto vero che non se ne conosce l’orario di svolgimento: si potrebbe giocare alle ore 14 o alle ore 18, ma questo non è ancora stato deciso. In qualunque dei due casi, è assicurata la trasmissione su RaiSport e sulle piattaforme streaming della Rai, fruibili tramite il sito di RaiPlay, quello della stessa RaiSport o l’app apposita.

Giovedì 26 luglio

ore 14:00 oppure ore 18:00 – Italia – Inghilterra/Ucraina/Francia – Stadio Hietalahti, Vaasa (Finlandia)

Foto. FIGC