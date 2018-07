Scherma, Mondiali 2018: programma, orari e tv di domenica 22 luglio. Tutti gli italiani in gara

Da domani ai Mondiali di scherma a Wuxi si comincerà a lottare per le medaglie. In programma ci sono le prove individuali della spada femminile e della sciabola maschile. Italia che vuole essere subito protagonista e che ha da giocarsi carte importanti per centrare subito il primo podio.

AZZURRI IN PEDANA

Spada femminile: Mara Navarria, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio

Sciabola maschile: Luca Curatoli, Enrico Berrè, Luigi Samele, Aldo Montano

Il programma e gli orari di domenica 22 Luglio

Dalle 3.30: Tabellone spada femminile individuale

Dalle 4.40: Tabellone sciabola maschile individuale

Dalle 13.50: Semifinali spada femminile individuale

Dalle 14.30: Semifinali sciabola maschile individuale

Alle 15.10: Finale spada femminile individuale

Alle 15.30: Finale sciabola maschile individuale

PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA: Dalle 13.50 le fasi finali delle due gare verranno trasmesse in diretta da Rai Sport HD.

Non perdetevi inoltre la diretta scritta di OA Sport che vi racconterà assalto per assalto il cammino degli azzurri in gara













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Federscherma Bizzi/Trifiletti