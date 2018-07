Scherma, Mondiali 2018: l’analisi dei tabelloni. Due derby azzurri al primo turno. Possibile finale Errigo-Volpi

Domani ai Mondiali di scherma di Wuxi sono in palio le prime medaglie. Andiamo ad analizzare i tabelloni arma per arma della rassegna iridata cinese.

FIORETTO FEMMINILE (lunedì 23 Luglio)

Ci potrebbe essere una finale tutta italiana ed è questo il grande sogno in questa rassegna iridata. Arianna Errigo ed Alice Volpi sono le principali carte azzurre e sono state inserite rispettivamente nel secondo e quarto quadrante del tabellone. Errigo avrà sulla sua strada una tra la francese Leonie Ebert e la russa Marta Martyanova e soprattutto nei quarti la tedesca Anne Sauer. Ovviamente nella parte alta c’è l’attuale regina del fioretto, la russa Inna Deriglazova, che ha strada libera fino ai quarti, quando si troverà di fronte la temibile francese Ysaora Thibus o la connazionale Svetlana Tripapina. Poi in semifinale il possibile scontro con la Errigo, nella rivincita dell’ultima finale degli Europei.

Nella parte bassa c’è l’americana Lee Kiefer, che è il nome forte del terzo quadrante e dovrebbe centrare l’accesso alle semifinali, dove ad attenderla sulla carta ci dovrebbe essere la nostra Volpi. La toscana, testa di serie numero due, avrà però un cammino pieno di insidie come dimostra la possibile sfida ai sedicesimi con la russa Adelina Zagidullina o l’eventuale quarto di finale tutto azzurro con Camilla Mancini o Chiara Cini, che si potrebbero affrontare già al secondo turno.

Il tabellone completo

FIORETTO MASCHILE (martedì 24 Luglio)

Alessio Foconi è la testa di serie numero uno ed avrà subito uno scontro difficile con il tedesco Peter Joppich. Un cammino molto complicato per il fiorettista ternano, perchè ai quarti di finale potrebbe trovarsi di fronte il campione d’Europa in carica Alexey Cheremisinov. Il russo a Novi Sad ha sconfitto in finale Daniele Garozzo e questa sfida potrebbe rivedersi in semifinale visto che il siciliano è finito nel secondo quadrante. Sempre in questa parte di tabellone è presente anche l’americano Alexander Massialas e nei quarti ci potrebbe essere il remake della finale olimpica di Rio.

Nel terzo quadrante capeggiano il britannico Richard Kruse e l’altro azzurro Andrea Cassarà, mentre nell’ultimo quadrante è presente l’americano Race Imboden, che sembra davvero avere la strada spianata verso i quarti di finale, dove si spera possa affrontare Giorgio Avola

Il tabellone completo

SPADA FEMMINILE (domenica 22 Luglio)

Subito un derby al primo turno ed è quello che mette di fronte Giulia Rizzi ed Alberta Santuccio. Le due azzurre inoltre si trovano nello stesso quadrante di Rossella Fiamingo, che ha un cammino davvero complicato, vista la presenza della rumena Ana Maria Popescu (avversaria già ai sedicesimi) e poi delle estoni Julia Beljajeva ed Irina Embrich, che si sfideranno al primo turno. Sembra avere un ottimo canale verso la semifinale Mara Navarria, testa di serie numero uno, che dovrebbe affrontare ai quarti di finale la russa Violetta Kolobova. Se tutto va per il meglio in semifinale ci potrebbe essere uno scontro con l’ungherese Emese Szasz e la cinese Sun Yiwen, che potrebbe dar vita ad uno dei quarti di finale più affascinanti.

Il tabellone completo

SPADA MASCHILE (lunedì 23 Luglio)

Un sorteggio veramente beffardo, perchè ci sarà subito il derby azzurro tra Enrico Garozzo e Marco Fichera. I due azzurri sono poi finiti in un quadrante dove incombono le presenze del coreano Jung Jinsun e del francese e campione d’Europa in carica Yannick Borel. Un cammino davvero molto complicato per i due spadisti italiani, mentre pare un po’ più fortunato Paolo Pizzo. Il campione uscente non ha grossi nomi sulla sua strada verso i quarti di finale, ma per l’accesso alle medaglie dovrà vedersela con ogni probabilità con l’estone Nikolai Novosjolov, in un remake della finale della scorsa stagione.

Nella parte la testa di serie numero uno è l’ucraino Bogdan Nikishin, che si è “liberato” della presenza di Daniel Jerent, estromesso dalla federazione francese per la mancata reperibilità ai controlli anti-doping per tre volte. Nel secondo quadrante è presente Andrea Santarelli, con l’azzurro che sulla sua strada agli ottavi di finale dovrebbe trovarsi il coreano Park Sangyoung. Attenzione anche allo svizzero Max Heinzer.

Il tabellone completo

SCIABOLA FEMMINILE (martedì 24 Luglio)

Due azzurre sono nel primo quadrante. Martina Criscio ed Irene Vecchi, che potrebbero incrociarsi nei quarti di finale, ma sul loro cammino ci sarà Olga Kharlan, testa di serie numero uno e che sembra super favorita per arrivare fino all’ultimo atto per l’oro. Per l’ucraina potrebbe davvero esserci un cammino azzurro, perchè dopo Criscio (ottavi), Vecchi (quarti), anche Rossella Gregorio (semifinale) è sulla sua strada. La buona notizia per la campana è quella che non dovrà affrontare la russa Sofya Velikaya come già accaduto agli ultimi Europei e nelle ultime due tappe di Coppa del Mondo. Le rivali principali verso la semifinale sono Anna Marton, Anna Limbach e Svetlana Sheveleva.

Come detto non c’è nella parte alta la russa Velikaya, che invece si trova nella parte bassa insieme in un quarto quadrante davvero spumeggiante. Un cammino complicatissimo per la campionessa europea in carica perchè ci sono le francesi Manon Brunet e Cecilia Berder e la tedesca Liza Pusztai. Molto sfortunata Loreta Gulotta che è finita in questa zona di tabellone

Il tabellone completo

SCIABOLA MASCHILE (domenica 22 Luglio)

Il sorteggio è stato particolarmente beffardo, perchè gli italiani sono praticamente tutti nella parte alta. Un primo quadrante che vede anche la presenza del numero uno al mondo, il coreano Gu Bongil. Sulla sua strada lo sciabolatore asiatico potrebbe trovarsi di fronte prima agli ottavi Luigi Samele e poi nei quarti uno tra Luca Curatoli e Aldo Montano, possibili avversari già nel turno dei sedicesimi. Attenzione alla presenza in questa parte di tabellone anche del rumeno Tiberiu Dolniceanu e dell’altro coreano Kim Junghwan.

Nel secondo quadrante è presente il quarto degli azzurri, Enrico Berrè, quindi possibile avversario in semifinale di tutti quelli citati sopra. Il romano partirà con il georgiano Beka Bazadze e poi sul suo cammino potrebbe trovarsi il campione in carica, l’ungherese Andras Szatmari.

Nella parte bassa del tabellone sono inseriti tutti gli altri possibili favoriti, a partire da Aron Szilagyi e Eli Dershwitz, possibili avversari ai quarti di finale. Testa di serie numero due per Oh Sanguk, con la Corea del Sud che sogna una doppietta in finale

Il tabellone completo













Foto: Federscherma Bizzi/Trifiletti