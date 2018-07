Scherma, Mondiali 2018. Alice Volpi: “Non ci credo, ho vinto col cuore”. La delusione di Errigo: “Il bronzo mi va stretto”

Alice Volpi oggi è stata semplicemente imbattibile, letteralmente indemoniata sulla pedana di Wuxi dove ha steso tutte le avversarie laureandosi meritatamente Campionessa del Mondo. La nostra fiorettista ha sbaragliato l’intera concorrenza sfoderando tutta la sua classe sopraffina e conquistando una medaglia d’oro che certifica il suo eccezionale valore nonostante la giovane età: l’arma dolce del Bel Paese può contare sull’ennesimo talento, l’Italia festeggia il secondo titolo in questa rassegna iridata dopo quello ottenuto ieri da Mara Navarria e si coccola l’atleta toscana che non ha trattenuto le lacrime dopo la cerimonia del podio.

Le sue parole di gioia rilasciate al termine della gara testimoniano l’emozione per questo risultato, il più importante di una carriera appena iniziata: “Sono felicissima, ancora non ci sto credendo… Ho vinto con il cuore e ce l’ho fatta. Sul 14 avevo ancora paura. Però ho messo la stoccata e alla fine ce l’ho fatta. Fino all’ultimo non ho mai smesso di lottare, andava messa quella botta che non misi l’anno scorso”.

Delusione invece per Arianna Errigo che non si accontenta della medaglia di bronzo: “Sono arrivata troppo scarica in semifinale e mi dispiace: stavo bene e avevo tirato bene, ero stata brava sino a quel momento ma in semifinale non ho avuto la stessa determinazione. Mi dispiace, ero venuta qui per vincere e avevo tutte le carte in regola per farlo. Quest’anno è un bronzo che mi va stretto, anche se devo ricordare che è la mia settima medaglia in otto Mondiali disputati e questo mi rende orgogliosa. Certo, oggi potevo fare molto di più”.













(foto Bizzi per Federscherma)