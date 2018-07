Scherma, Alice Volpi REGINA D’ORO! Campionessa del mondo nel fioretto femminile, battuta la francese Thibus!

Alice Volpi è la nuova Campionessa del Mondo di fioretto femminile. Un trionfo straordinario quello della toscana, che si regala il primo titolo iridato della carriera e il secondo oro all’Italia in questi Mondiali di scherma a Wuxi. E’ la medaglia della definitiva consacrazione per un talento semplicemente straordinario e che finalmente riesce a salire sul gradino più alto del podio dopo l’argento iridato della passata stagione e il bronzo europeo di un qualche settimana fa.

Una finale emozionante e molto incerta quella contro la francese Ysoara Thibus. Alla fine è l’azzurra a spuntarla con il punteggio di 15-12 grazie ad un finale perfetto. Assalto combattuto con le due fiorettiste che al massimo hanno avuto un vantaggio di due stoccate (5-3 Thibus e poi 10-8 Volpi). Dal 12-12 Alice ha cambiato marcia, mettendo tre punti consecutivi e conquistando in questo modo la vittoria.

Non c’è solo l’oro di Alice Volpi, ma anche il bronzo di Arianna Errigo, il terzo consecutivo ai Mondiali per la monzese. In semifinale, però, la lombarda, è sembrata davvero irriconoscibile, venendo sconfitta addirittura per 15-2 da Thibus. Medaglia di bronzo anche per la tunisina Ines Boubakri, che si è arresa ad una scatenata Volpi per 15-7.

In precedenza la senese aveva superato nel derby azzurro dei quarti di finale la connazionale Camilla Mancini con il punteggio di 15-9. Proprio Mancini aveva battuto nei sedicesimi la compagna di squadra Chiara Cini sempre per 15-9.













Foto: Federscherma Bizzi/Trifiletti