Rugby, Pro14 2018: il calendario e le date. Il programma delle 21 giornate con Benetton Treviso e Zebre

Sono stati annunciati i calendari del Pro14 di rugby 2018-2019: l’ex torneo celtico conferma in toto la formula dello scorso anno: due conference da 7 squadre, 21 giornate di regular season, la prima di ogni raggruppamento in semifinale, seconde e terze al barrage. Stagione regolare dal 31 agosto 2018 al 26 aprile 2019, fase ad eliminazione diretta dal 3 al 25 maggio 2019.

Come lo scorso anno le due franchigie italiane non sono state inserite nella stessa conference. Di seguito la composizione:

Conference A: Glasgow Warriors, Munster, Cheetahs, Cardiff Blues, Ospreys, Connacht, Zebre.

Conference B: Leinster, Scarlets, Edimburgo, Ulster, Benetton Treviso, Dragons, Kings.

Saranno ancora tre i derby italiani, sempre negli stessi periodi della stagione: i primi due tra il 22 ed il 29 dicembre 2018, ed il terzo in chiusura di regular season, il 26 aprile 2019. Quest’anno toccherà alle Zebre giocare due volte in casa. Gli orari dei derby non sono ancora stati resi noti.

CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO DEL PRO14 2018-2019













Foto: Ettore Griffoni

robertosantangelo@oasport.it