Calcio, Europei Under 19 2018: Italia-Francia. Programma, orario e tv della semifinale

Nella giornata di domani, l’Italia si giocherà l’accesso alla finale degli Europei Under 19. Il calcio italiano riparte, nella sua versione giovanile, dalla sfida alla Francia, replica della finale 2016 stravinta per 4-0 dai transalpini. Gli azzurri vengono dal primo posto nel girone A conseguito con le vittorie su Finlandia e Portogallo e il pareggio con la Norvegia; i Bleus, invece, non sono arrivati primi nel girone perché hanno perso subito con l’Ucraina, rimediando con due vittorie su Turchia e Inghilterra (quest’ultima particolarmente sonante, un 5-0).

Italia-Francia si giocherà, come detto, domani alle ore 18 allo stadio Hietalahti di Vaasa. L’incontro avrà la copertura televisiva in diretta di RaiSport, disponibile anche in streaming su RaiPlay e sito ufficiale di RaiSport. OASport offrirà la DIRETTA LIVE scritta dell’incontro, per non perdersi davvero nulla. Di seguito il programma completo.

Giovedì 26 luglio

18.00 Italia-Francia, Semifinale, Stadio Hietalahti di Vaasa

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CALCIO

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIGC