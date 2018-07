Pallanuoto, Europei 2018: Italia-Spagna e Croazia-Serbia, due semifinali di lusso

È praticamente il meglio che l’Europa della pallanuoto può presentare al momento. Escluso il Montenegro, che forse avrebbe meritato (magari con un sorteggio migliore) qualcosa in più, le quattro semifinaliste della manifestazione continentale a Barcellona sono anche le più forti del Vecchio Continente, almeno per quello che hanno dimostrato nell’ultimo biennio. Italia-Spagna e Croazia-Serbia, due penultimi atti di lusso.

Partiamo dalla sfida che vedrà protagonista la nostra nazionale. Gli azzurri hanno stupito tutti, anche gli addetti ai lavori, per la facilità con la quale riescono a subire pochissime reti in ogni match. La difesa, il punto di forza del Settebello, sta diventando davvero impenetrabile e nel frattempo Marco Del Lungo, davvero mostruoso, si è già candidato al ruolo di miglior portiere della manifestazione. La rosa in generale è di livello altissimo, con tanti uomini di classe che si sono fatti trovare nel momento migliore con la forma perfetta. Non ci sarà però da scherzare con la Spagna: nelle ultime due manifestazioni ufficiali (Europa Cup e Giochi del Mediterraneo) gli azzurri sono usciti proprio sconfitti dagli iberici, in nettissima crescita verso la fine di questo quadriennio olimpico. La performance con la Grecia, tutt’altro che scontata, sta a sottolineare tutto ciò.

Una finale anticipata invece quella tra Serbia e Croazia, che vede in acqua le due più forti squadre del globo. I campioni olimpici, perfetti fino ad oggi, con un quarto di finale dominato contro un’Ungheria tutt’altro che al top, vogliono assolutamente riscattare lo scalpo arrivato lo scorso anno a Budapest, dove i ragazzi di Tukac si sono laureati campioni del mondo. Manca la stella Sandro Sukno agli ex jugoslavi, ma la rosa è comunque di qualità fisico-tecnica spaziale. Sarà un match tesissimo, come quello che abbiamo visto già a Rio nel 2016 e nella capitale magiara l’anno scorso.













