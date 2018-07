Ripescaggi Serie C, da 4 a 7 posti liberi. Ci sarà la Juventus B, in pole Prato e Cavese

E’ grande caos anche nella Serie C nostrana e la motivazione è sempre legata a questioni economiche e all’impossibilità di iscriversi. A cadere sotto la mannaia dei conti in rosso ci sono realtà come Mestre, Andria e Reggio Emilia. In quest’ultimo caso la situazione è davvero incredibile.

Estromessa dalla finale promozione per un rigore piuttosto dubbio, la Reggiana non sarà al via della C e costretta ripartire dalla categoria riservata ai Dilettanti. Un futuro incerto per una società con una storia importante, il cui destino è nelle mani del primo cittadino Luca Vecchi, che nella giornata appena trascorsa aveva manifestato cauto ottimismo.

Sono invece in attesa del giudizio della Covisoc Lucchese, Cuneo e Matera che hanno presentato nei termini previsti il proprio ricorso. Con il posto lasciato libero dal Bassano sono quattro le caselle da riempire ma potrebbero anche essere sette dopo i ripescaggi della Serie B. Alla finestra ci potrebbero essere le squadre B (con la Juventus in prima fila), Prato, Cavese e Como.













Foto: Dziurek / Shutterstock.com