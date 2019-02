Calcio, il Pro Piacenza escluso dalla Serie C dopo la sconfitta 20-0 contro il Cuneo

Il Pro Piacenza è stato escluso dal campionato di Serie C di calcio, dopo l’incredibile sconfitta di ieri per 20-0 contro il Cuneo. Una partita surreale in cui il Pro Piacenza si era presentato in campo con soli 7 calciatori, un tentativo disperato per evitare l’esclusione automatica dopo la quarta gara saltata.

Una figuraccia che è stata però inutile, visto che oggi il giudice sportivo della Lega Pro ha decretato “l’esclusione del Pro Piacenza dal campionato di competenza e la perdita della partita con il punteggio di 0-3″. Inoltre è stato deciso che le partite nel girone d’andata non avranno più valore per la classifica, che andrà quindi stilata da capo, mentre le restanti gare in calendario saranno considerate perse a tavolino.

Non è mancata anche la reazione di Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, che, come riportato dall’ANSA, ha disposto la revoca dell’affiliazione della società alla luce: “delle gravi violazioni regolamentari verificatesi in occasione della partita Cuneo-Pro Piacenza, che si aggiungono alle altre numerose irregolarità documentate”.

Foto: Dziurek / Shutterstock.com