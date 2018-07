Ripescaggi Serie B, chi sostituirà Bari e Cesena? Siena e Ternana favorite, la Pro Vercelli spera

Un infausto destino per Bari e Cesena. Nel giorno in cui la Juventus presenta Cristiano Ronaldo ed il calcio italiano, nella sua forma di massima eccellenza, si mette in mostra, bisogna constatare il fallimento di due società storiche del nostro movimento.

I romagnoli avevano un buco di bilancio pari a 73 milioni di euro, di cui 40 con l’Erario, impossibile da colmare in breve tempo. Per questo è stata presa la decisione nella serata di ieri di aderire all’istanza di fallimento avanzata dalla Procura di Forlì, la cui udienza è fissata per il 9 agosto. Probabilmente i bianconeri riprenderanno dalla Serie D.

Stessa storia e stesso mare per i pugliesi. Il passo indietro di Andrea Radrizzani (proprietario del Leeds), che si era proposto in un primo momento per cercare di sanare i conti del club di Giancaspro, ha portato all’inevitabile fallimento dopo 110 anni di storia. Si parla di una possibile fusione con il Bisceglie in Serie C ma è ancora presto per dirlo. Molto complicata anche la posizione dell’Avellino. La squadra irpina sprovvista di una fideiussione regolare potrebbe non essere ammessa al campionato cadetto e la sentenza della Covisoc è attesa giovedì.

In un quadro così disastrato la Serie B offre 2 o 3 posti liberi. In attesa di avere le graduatorie ufficiali, potrebbero tornare in gioco Siena, Ternana e Pro Vercelli ma sono richiesti 800.000 euro a fondo perduto. Il Novara, al momento, sembrerebbe non essere della partita per una possibile riammissione ma è pronto a fare ricorso e se dovesse avere ragione, il quadro diventerebbe ulteriormente intricato.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: royality / shutterstock.com