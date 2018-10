Serie C 2018-2019: raffica di penalizzazioni, 11 punti tolti alla Lucchese. Le 11 squadre coinvolte e tutte le sanzioni

Raffica di penalizzazioni in Serie C: il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare hanno infatti inflitto delle pesanti sanzioni a ben 11 squadre che partecipano al terzo campionato italiano per importanza a causa della violazioni Covisoc. Spiccano gli 11 punti alla Lucchese, 8 per il Matera, 3 per il Cuneo, 2 per il Monopoli, 1 a testa ad altre sette formazioni mentre il Lecce, iscritto alla Serie B, è stato prosciolto. Non mancano ammende e squalifiche per diversi dirigenti.

PENALIZZAZIONI SERIE C:

– 11 punti alla Lucchese

– 8 punti al Matera

– 3 punti al Cuneo

– 2 punti al Monopoli

– 1 punto a Siracusa, Juve Stabia, Pro Piacenza, Rende, Trapani, Triestina, Arzachena













Foto: Vlad1988 / Shutterstock.com