Presentazione Cristiano Ronaldo oggi: orario d’inizio e come seguirla in tv. Il programma della conferenza stampa di CR7

Il grande giorno è arrivato. Quest’oggi avrà luogo alle 18.30, con la presenza di 200 giornalisti e delle televisioni di tutto il mondo, la conferenza stampa di presentazione di Cristiano Ronaldo, nuovo giocatore della Juventus. Il colpo del secolo, come è stato definito dagli addetti ai lavori, prenderà forma con le prime parole del lusitano che ieri pomeriggio è giunto all’aeroporto di Caselle.

Una giornata intensa che avrà inizio questa mattina alle ore 10.00. Il giocatore portoghese si recherà infatti allo JMedical Centre per sostenere le visite mediche di rito. Dopo aver effettuato i test fisici, il calciatore ex Real Madrid si recherà a Continassa dove è previsto l’incontro con il presidente Andrea Agnelli, Beppe Marotta e Fabio Paratici in trepidante attesa. Successivamente, Cr7 incontrerà lo staff tecnico e ci sarà il primo saluto con il tecnico Massimiliano Allegri.

Tuttavia, come è logico, il momento cardine sarà la conferenza stampa delle ore 18.30 che sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport 24 e sarà disponibile sul live streaming del sito di Sky Sport.it e sull’app di Sky Sport.

LUNEDI’ 16 LUGLIO

ore 18.30 Presentazione Cristiano Ronaldo – diretta televisiva Sky Sport













giandomenico.tiseo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: imagestockdesign / Shutterstock.com