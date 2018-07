LIVE Cristiano Ronaldo, la presentazione in DIRETTA: prima conferenza stampa alla Juventus per CR7

Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle conferenza stampa di Cristiano Ronaldo. Il grande giorno è arrivato. Dopo le visite mediche di rito e il saluto con la dirigenza bianconera e lo staff tecnico, il calciatore portoghese si presenta ufficialmente alle 18.30 davanti ad una schiera infinita di televisioni e giornalisti pronti a carpire ogni dettaglio o parola proferita dall’asso lusitano.

Un evento, quello di CR7 a Torino, vissuto con grande trasporto dalla tifoseria che da giorni attende di vedere il campione in Italia ed oggi il sogno diventa realtà. Un’operazione di poco più di 100 milioni di euro che però, in maniera lungimirante, la società bianconera sta già compensando grazie all’effetto Ronaldo su merchandising e ricavi commerciali che non hanno eguali. Un affare sia dal punto di vista tecnico, perché parliamo del giocatore (con Leo Messi) migliore del mondo, e sia dal punto di vista del marketing visto che il fuoriclasse ex Real Madrid è testimonial di diverse aziende non legate solo al mondo del calcio.

18.39 “Oggi non è un giorno triste. Con il Real è stata una storia brillante. Ma questa è un’altra tappa e adesso voglio dedicarmi alla Juve. Sono contento e motivato, non vedo l’ora di giocare. Non ho bisogno di dimostrare nulla, i miei numeri sono lì da vedere. Ma sono ambizioso e voglio dimostrare il mio valore ai tifosi italiani. Voglio lasciare un segno nella storia della Juve. Amo le sfide. Ringrazio i tifosi del Real per l’affetto che mi hanno dimostrato”

18.38 “È una sfida grandissima, è un club grande. Alla mia età altri giocatori vanno in altri paesi. Io sono arrivato in un club grande e la cosa mi rende felice. Ringrazio la Juventus per l’opportunità che mi ha dato. Ci sarò sempre per la Nazionale, voglio aiutarlo ancora e lo farò. Non volterò le spalle”

18.36 “Penso al presente. Mi reputo molto giovane e mi piacciono le sfide. Dopo Lisbona, Manchester e Madrid ora sono qui. È stata una carriera fantastica in cui non credevo di poter vincere quanto ho vinto. Ora è un’altra sfida e sono tranquillo e fiducioso che le cose andranno bene anche qui”

18.34 “È è stata una decisione facile. Per me la Juve è una delle migliori squadre del mondo. Ho preso la decisione tempo fa. I miei compagni e amici hanno detto che era una squadra in cui potevo giocare, per questo la scelta è stata facile, per la dimensione del club. È stato un passo importante per la mia carriera. Qui c’è un grande allenatore, un grande presidente: è il miglior club d’Italia”

18.30 ECCO CRISTIANO RONALDO! CR7 È ENTRATO NELLA SALA CONFERENZE!

18.28 Manca davvero pochissimo all’ingresso di CR7 nella sala stampa dello Juventus Stadium: il numero di giornalisti accreditati è altissimo, non solo italiani ma anche stranieri

18.25 Entusiasmo incontenibile per il miglior giocatore del mondo. Il suo acquisto è stato definito l’acquisto del secolo e non è un caso: è una mossa sportiva, ovviamente, ma soprattutto un segno della crescita della società Juventus, che oggi, con la presentazione di Ronaldo, entra ufficialmente in un’altra dimensione, garantendosi una crescita economica e del brand tutt’altro che da sottovalutare

18.23 Poi è stata la volta delle visite mediche

18.21 CR7 è stato accolto da un vero e proprio bagno di folla!

18.19 La giornata di Ronaldo è cominciata molto presto. Qui l’arrivo stamattina al centro J Medical

18.17 È un giorno storico per il calcio italiano: oggi verrà presentato ufficialmente il miglior giocatore del mondo, che quest’anno sbarca in Serie A, alla Juventus

ore 18.15 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della presentazione di Cristiano Ronaldo alla Juventus!

