Calciomercato LIVE, tutte le trattative di lunedì 16 luglio in DIRETTA: Cristiano Ronaldo si presenta! Rugani verso il Chelsea?

Buongiorno agli appassionati di calcio: lunedì 16 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad iniziare per un mercato influenzato dal Mondiale 2018 conclusosi ieri e che oggi avrà nella presentazione di Cristiano Ronaldo alla Juventus uno dei momenti clou.

8.58 CHELSEA: Nel mirino del Chelsea anche Rugani che la Juve valuta 40 milioni.

8.46 CHELSEA: Dopo l’arrivo dell’allenatore italiano, seguito anche da Jorginho, i Blues provano l’assalto ad Alisson e a Higuain.

8.39 PALERMO: Palermo al lavoro sul mercato. Questa sera Alberto Brignoli sarà ufficialmente un giocatore rosanero. Il portiere arriva dalla Juventus a titolo definitivo. Operazione ad un passo dalla definizione.

8.27 JUVENTUS: E’ arrivato il CR7 Day. A meno di una settimana dall’annuncio ufficiale, Cristiano Ronaldo entrerà a far parte del mondo Juve con la sua prima vera giornata in bianconero. Dopo lo sbarco di ieri pomeriggio a Caselle e la cena con i dirigenti della Signora, il portoghese svolgerà di prima mattina le visite mediche al J-Medical, per poi trasferirsi alla centro sportivo della Continassa e firmare il contratto che lo legherà alla Juve per le prossime quattro stagioni.

8.19 ARGENTINA: Jorge Sampaoli non è più il ct dell’Argentina. Come ha comunicato la federcalcio è stato raggiunto un accordo consensuale per la risoluzione del contratto. Una decisione che era nell’aria e che l’AFA ha ratificato dopo il termine della finale della Coppa del Mondo tra Francia e Croazia. Come trapelato, Sampaoli riceverà una buonuscita da 2 milioni di euro. Aveva un contratto da ct fino al 2022 e avrebbe dovuto incassare ancora 8,6 milioni.

8.07 LAZIO: Sta per sfumare un obiettivo di mercato della Lazio. Il difensore croato Caleta-Car, infatti, secondo L’Equipe’, sarebbe ormai vicinissimo alla firma con i francesi del Marsiglia.

