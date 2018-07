Diritti tv Serie A calcio: Sky, Dazn e Mediaset. Come e dove vedere tutte le partite del Campionato 2018-2019

E’ arrivata una buona nuova per tutti gli appassionati di calcio nella giornata di ieri. Mediaset ha infatti raggiunto un accordo con Perform che, sulla piattaforma DAZN, trasmetterà tre partite per ogni giornata della prossima Serie A e tutta la Serie B. Tutti gli abbonamenti a Premium Sport potranno così seguire alcuni dei match clou del nostro campionato tra cui tutti gli anticipi del sabato (alle ore 20.30).

Quello raggiunto oggi è il primo accordo di ritrasmissione dopo l’assegnazione dei diritti tv da parte della Lega di Serie A. Come riporta il comunicato dell’azienda lombarda, i clienti Premium Calcio potranno accedere dal 1° agosto 2018 agli eventi sportivi della piattaforma DAZN senza dover sottoscrivere altri abbonamenti e il servizio sarà fruibile su tutti i device digitali.

Come e dove vedere tutte le partite del Campionato 2018-2019

I dispositivi prefigurati sono racchiusi in quattro macro-categorie: smart-tv e dispositivi di streaming (Amazon Fire Tv Stick, Android Tv, Apple Tv, Sony Tv, Google Chromecast, LG Tv, Panasonic Tv, Samsung Tv), smartphone e tablet (Amazon Fire Tablet, IPhone, IPad, smartphone e tablet Android), computer (Chrome, Firefox, Windows, Mac, Linux) e console per videogiochi (Xbox One, Playstation 4). In questo modo, gli abbonati Premium avranno a disposizione questo servizio in automatico e senza aggiungere un euro ai 19,90, meno dei 24 che si pagava precedentemente.

Si potranno dunque vedere 114 partite di Serie A (l’anticipo del sabato sera, la gara della domenica alle 12.30 e una alle 15), gli highlights di tutte le gare della A e tutte le 462 gare della Serie B. Inoltre vi potrebbe essere anche la trasmissione di campionati stranieri come la Ligue1, la Liga spagnola e la Bundesliga.

Inoltre vi potrebbe essere anche un accordo con Sky. Si può ipotizzare, infatti, che la tv a pagamento e Perform siano vicini ad una collaborazione per riempire i “buchi” lasciati liberi dalla vendita dell’ultimo triennio dei diritti televisivi. Staremo a vedere.













(foto Ciro Santangelo)