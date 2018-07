Pattinaggio artistico a rotelle, Campionati Italiani 2018: super Rebecca Tarlazzi! Prima incanta con Luca Lucaroni, poi conquista il titolo nazionale nel singolo Junior

Nella tranquilla cittadina di Folgaria, perla dell’Alpe Cimbra, si stanno svolgendo in questi giorni i Campionati Italiani di pattinaggio artistico a rotelle delle categorie Junior e Senior. La terza giornata di gare ha visto come protagonista assoluta la giovane Rebecca Tarlazzi che, in una sola giornata, ha confermato il titolo di Campionessa Italiana nella specialità del singolo Junior ed è stata protagonista di un meraviglioso short program insieme a Luca Lucaroni,con cui si è momentaneamente portata al comando nelle coppie di artistico Senior.

Nel tardo pomeriggio, l’atleta bolognese tesserata con l’Unione Sportiva Persicetana, ha stregato il pubblico presente al PalaFolgaria insieme al proprio partner Luca Lucaroni (Frascati Skating Club) pattinando sulle note di “It’s a Man’s Man’s Man’s World” di Seal, eseguendo tutti gli elementi previsti nel programma corto: dal pazzesco triplo salchow in parallelo al triplo rittberger lanciato, passando per i sollevamenti, la spirale della morte esterna indietro e le trottole, tutto è stato eseguito con cura maniacale nei minimi dettagli e con un minuzioso lavoro nelle preparazioni e nelle uscite degli elementi. La coppia di artistico detentrice del titolo iridato si è così portata saldamente al comando della classifica provvisoria ottenendo anche due 10.0 nel secondo punteggio per un totale di 97.90. In seconda posizione si è piazzata la coppia formata da Isabella Genchi-Alberto Peruch (Nuovo Pattinaggio Oderzo), autrice di una prova solida senza particolari sbavature con un punteggio dall’8.4 al 9.0 per un totale di 86.10, davanti a Sharon Giannini-Matteo Rizzo (Rinascita Sport Life- Flying Roller Pesaro), terzi classificati con 78.90 dopo essere stati protagonisti di una buona prova viziata da una caduta sul triplo rittberger lanciato.

Dopo appena sessanta minuti Rebecca Tarlazzi ha poi confermato la prima posizione ottenuta ieri dopo lo short program conquistando il titolo nazionale Junior per la seconda volta consecutiva. Dopo un inizio di programma straordinario, pattinato su un medley elettroswing e caratterizzato dalla buona esecuzione di salti come il triplo salchow, il triplo flip e dalla combinazione triplo toeloop/ritt/thoren/triplo salchow, ha accusato qualche segno di stanchezza cadendo sul triplo toeloop e sul triplo rittberger alla fine della performance. Malgrado questi ultimi due errori, la pattinatrice azzurra ha ottenuto una valutazione alta da parte della giuria toccando il 9.0 in entrambi i punteggi, per un totale di 361.10. Al secondo posto, con merito nonostante delle piccoli imprecisioni si è classificata Clarissa Bellagamba (Pattinaggio Artistico Musano) con 342.60 punti davanti a Laura Mezzatesta (Roller Club Pattinatori Asti, 318.30), al terzo posto in rimonta dopo la quarta piazza ottenuta dopo lo short.

Foto: Raniero Corbelletti