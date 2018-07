Pallanuoto femminile, Spido Dutch Trophy 2018: per il Setterosa sconfitta all’esordio. Gli USA vincono 10-4

Inizia male lo Spido Dutch Trophy per il Setterosa: a Rotterdam gli USA si impongono nettamente per 10-4 nella prima partita del quadrangolare che si concluderà venerdì. Per la nazionale italiana di pallanuoto femminile in rete Bianconi con una doppietta e Picozzi ed Emmolo con un gol a testa. Per le nostre avversarie va sottolineata la quaterna di Fattal. Domani l’Italia sfiderà alle ore 19.30 le padrone di casa dell’Olanda.

Di seguito il tabellino della sfida.

USA-ITALIA 10-4 (3-0, 2-1, 2-2, 3-1)

USA: Johnson, Games 1, Seidemann 1, Fattal 4, Hauschild, Steffens 1, J. Neushul 1, K. Neushul 1, A. Fischer, Gilchrist 1, M. Fischer, Haralabidis, Longan. CT: Krikorian.

ITALIA: Gorlero, Tabani, Garibotti, Avegno, Gragnolati , R. Aiello, Picozzi 1, Bianconi 2, Emmolo 1, Palmieri, Cotti, Dario, Lavi, Galardi. CT: Conti.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Daniela Bolla

robertosantangelo@oasport.it