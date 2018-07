Mondiali 2018: Brasile-Belgio scontro tra titani, Inghilterra favorita con la Svezia, ma in generale regna l’equilibrio

Ormai sono andati in archivio gli ottavi di finale dei Mondiali 2018 di calcio e, dopo due giorni di pausa, ci apprestiamo a seguire i quarti di finale di una delle rassegne iridate più equilibrate e sorprendenti degli ultimi decenni. Tra le migliori otto squadre al mondo sono rimaste sei nazionali europee e due sudamericane, infatti agli ottavi sono state eliminate le ultime superstiti del continente asiatico (Giappone) e nordamericano (Messico). Il prossimo turno verrà concentrato in due giorni, i due quarti della parte alta del tabellone si giocheranno venerdì 6 luglio mentre i match della parte bassa si svolgeranno sabato 7.

Il programma si aprirà con Uruguay-Francia, un incontro che vede i transalpini leggermente favoriti a causa della ormai certa assenza di Edinson Cavani per un problema al polpaccio. La Celeste potrà comunque sfruttare la sua estrema solidità difensiva, infatti la coppia centrale Godin-Gimenez è una delle più impenetrabili al mondo e Caceres ha offerto sinora delle ottime prestazioni sia in copertura che in spinta sulla fascia. I francesi possono contare sulla velocità bruciante di una delle stelle emergenti del panorama calcistico internazionale, Kylian Mbappè, il quale completa un attacco formidabile che comprende anche Griezmann e Giroud. Probabilmente si incontrano la miglior difesa (Uruguay) contro il miglior attacco (Francia), perciò il centrocampo potrebbe essere la zona in cui si deciderà la partita.

Brasile-Belgio è il match clou dei quarti di finale, una sfida tra titani che promette spettacolo e tanti gol. I verdeoro sono i favoriti per la vittoria finale del torneo ma dovrànno superare il prossimo turno senza uno degli uomini-chiave del gioco brasiliano, infatti Casemiro salterà i quarti per squalifica. Il Belgio è il miglior attacco della competizione per numero di gol fatti (12!) ma con il Giappone ha sofferto tantissimo e ha fatto vedere in modo chiaro il punto debole della squadra, la fase difensiva. La sfida di venerdì perciò vede i brasiliani con i favori del pronostico ma l’assenza di Casemiro potrebbe permettere ai Diavoli Rossi di creare molte occasioni con i vari De Bruyne, Hazard e Mertens, i quali dovranno mettere in partita un Lukaku che è rimasto a secco col Giappone.

L‘Inghilterra sfiderà la sorprendente Svezia a Samara nel terzo quarto di finale in programma venerdì 6 alle 16. I Tre Leoni hanno sconfitto la Colombia ai rigori, dopo una lunghissima striscia negativa che li vedeva sempre uscire sconfitti dalla lotteria dei penalty. Questa vittoria potrebbe valere come uno sblocco psicologico che potrebbe davvero instillare nella squadra di Southgate la convinzione di poter alzare la Coppa. La Svezia è un avversario molto insidioso e difficile da battere, infatti ha subito solo due gol in tutto il Mondiale contro i tedeschi (di cui uno al 94′) e può fare male sulle palle alte e con le giocate di Forsberg, il giocatore scandinavo più talentuoso.

I padroni di casa della Russia, reduce dalla clamorosa vittoria ai rigori con la Spagna, sfideranno la Croazia in un quarto di finale che si preannuncia abbastanza equilibrato. Dal punto di vista del tasso tecnico non ci sono dubbi sul fatto che i croati siano superiori, ma i russi possono impensierire anche le nazionali più forti con la compattezza del gruppo e con l’abilità di Golovin e Dzyuba di colpire in contropiede. I balcanici hanno superato il turno precedente con la Danimarca ai rigori, ma la prestazione della squadra è stata mediocre e ben al di sotto delle potenzialità di Modric e compagni. La spinta del pubblico di Sochi può essere un altro fattore che porterà i giocatori russi a rimanere in partita più a lungo possibile contro un avversario sulla carta più quotato.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Jefferson Bernandes /Shutterstock.com