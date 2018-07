Beach volley, World Tour 2018 Espinho. Zuccarelli/Traballi nel tabellone principale. Domani tocca a Carambula/Gabriele e Conti/Cottarelli

Agata Zuccarelli e Gaia Traballi si qualificano per la prima volta in carriera nel tabellone principale di un torneo 4 Stelle e proseguono ad Espinho il loro percorso di crescita, fugando anche i dubbi sulle condizioni fisiche di Traballi, dopo il ritiro (precauzionale) di Tarragona.

Nessun problema per la coppia azzurra nella sfida che valeva l’accesso al main draw, attraverso le qualificazioni. Zuccarelli/Traballi hanno travolto con un secco 2-0 le rumene Pirv/Vaida, al termine di un match il cui esito non è mai stato in discussione: 21-13 il primo parziale, 21-9 il secondo e chiusura in meno di mezz’ora di match con pochissime energie spese dalla coppia azzurra che ora attende gli accoppiamenti nel tabellone principale.

In campo maschile due le coppie al via nelle qualificazioni che cercheranno di raggiungere Rossi/Caminati, già certi della presenza nel tabellone principale che vedrà il ritorno di Lucena/Dalhausser, con la testa di serie numero 1. Carambula/Gabriele sono al quinto tentativo di ingresso nel main draw e anche in questa occasione la strada è piuttosto complicata per la nuova coppia azzurra che comunque sta lavorando duramente per poter crescere di livello. In campo anche Nicolò Conti e Francesco Cottarelli, il primo con qualche esperienza a livello del World Tour in passato, il secondo un prospetto molto interessante, 22 anni, alzatore lo scorso anno a Piacenza e il prossimo a Padova in SuperLega e appassionato di beach con qualche esperienza a livello di tornei in Italia in coppia con il suo “maestro”, l’olimpico Nicola Grigolo.

Primo turno qualificazioni femminili: Grudzinskaite/Vasiliauskaite (Ltu)-Pirv/Vaida (Rou) 0-2 (18-21, 16-21), Lece/Liepinlauska (Lat)-Rita Fernandes/Maria (Por) 2-0 (21-11, 21-11), Joana/Daniana (Por)-Gruszczynska/Wachowicz (Pol) 0-2 (15-21, 13-21), Ana Patrícia/Rebecca (Bra)-Brigida/Daniela (Por) 2-0 (21-11, 21-11)

Secondo turno qualificazioni femminili: Zuccarelli/Traballi (Ita)-Pirv/Vaida (Rou) 2-0 (21-13, 21-9), Lobato/Amaranta (Esp)-Arnholdt/Welsch (Ger) 2-0 (21-14, 21-14), Gordon/Bukovec (Can)-Lunde/Olimstad (Nor) 2-0 (21-18, 21-19), Lece/Liepinlauska (Lat)-Behlen/Schneider (Ger) 0-2 (10-21, 14-21), Dowdy/Pollock (Usa)-Gruszczynska/Wachowicz (Pol) 0-2 (17-21, 18-21), Dumbauskaite/Andriukaityte (Ltu)-Kjølberg/Hjortland (Nor) 2-0 (21-15, 21-17), Nagata/Kumada (Jpn)-Numwong/Hongpak (Tha) 2-0 (21-18, 21-14), Ana Patrícia/Rebecca (Bra)-Eiholzer/Steinemann (Sui) 2-0 (21-19, 21-15)