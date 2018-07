Pallanuoto femminile, Finale Europei 2018: Grecia-Olanda. Data, programma, orario d’inizio e tv

Grecia e Olanda si affronteranno nella Finale degli Europei 2018 di pallanuoto femminile: le due squadre torneranno in acqua venerdì 27 luglio per contendersi il titolo continentale nella vasca di Barcellona (Spagna). Da una parte le oranjes che hanno avuto la meglio sull’Ungheria, dall’altra le elleniche che hanno sconfitto la Spagna. L’Olanda va a caccia del quinto titolo (ma l’ultimo risale al 1993) dopo aver perso gli ultimi due atti conclusivi, la Grecia non ha mai trionfato e ha perso le Finali del 2010 e 2012.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Grecia-Olanda, Finale degli Europei 2018 di pallanuoto femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming su Rai Play.

VENERDI’ 27 LUGLIO:

22.15 Finale Europei 2018 pallanuoto femminile – Grecia vs Olanda













Foto: katacarix / Shutterstock.com