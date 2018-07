Beach volley, Matteo Martino positivo a un test antidoping. Sospeso in via cautelare

Matteo Martino è risultato positivo a un controllo antidoping effettuato lo scorso 8 luglio da NADO Italia in occasione della terza tappa del Campionato Italiano di beach volley a Milano. Il 31enne, con un passato nella pallavolo indoor (da schiacciatore ha giocato anche alla Lube e a Modena, lo scorso anno era in Cina al Guandong), è stato sospeso in via cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping per positività a epitrenbolone, norandrosterone, noretiocolanolone e testosterone. L’atleta, in quella circostanza, aveva raggiunto la finale in coppia con Paolo Ingrosso ma non l’aveva giocata per un sopraggiunto infortunio concedendo così la vittoria a Fabrizio Manni e Carlo Bonifazi.