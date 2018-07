Pallanuoto femminile, Europei Barcellona 2018: i risultati delle semifinali. Italia per il quinto posto, finalissima Olanda-Grecia

Si sono disputate a Barcellona le semifinali degli Europei di pallanuoto femminile: l’Olanda batte 8-7 l’Ungheria e vola in finale, dove incontrerà la Grecia, che supera le padrone di casa della Spagna, vincendo per 11-9. L’Italia asfalta la Germania per 17-2 e giocherà venerdì alle ore 18.15 contro la Russia, che ha la meglio per 13-10 sulla Francia, per il quinto posto.

Seconda fase

Risultati 25 luglio

Semifinali

Olanda-Ungheria 8-7

Grecia-Spagna 11-9

Semifinali 5° posto

Germania-Italia 2-17

Russia-Francia 13-10

Programma 27 luglio

Finalissima

Olanda-Grecia

Finale 3° posto

Ungheria-Spagna

Finale 5° posto

Italia-Russia

Finale 7° posto

Germania-Francia













Foto: Daniela Bolla

