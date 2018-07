LIVE Spagna-Italia, Europei pallanuoto 2018 in DIRETTA: semifinale da brivido alla Picornell

Buonasera e benvenuti alla diretta live di Spagna-Italia: per il Settebello siamo arrivati alle semifinali agli Europei di pallanuoto in corso a Barcellona. La piscina della città catalana, la Picornell, evoca dolci ricordi alla selezione italiana, che nel 1992, con Sandro Campagna in acqua, vinse l’oro olimpico contro i padroni di casa dopo tre tempi supplementari.

Stasera, con Campagna CT, il Settebello chiede nuovamente strada alla Spagna, questa volta per accedere alla finalissima della rassegna continentale: certamente l’importanza della partita non è la medesima, ma gli azzurri devono anche vendicare la recente e bruciante sconfitta ai Giochi del Mediterraneo.

Appuntamento alle 22.00, la diretta live testuale di OA Sport inizierà qualche minuto prima. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale integrale in tempo reale! (Foto: katacarix / Shutterstock.com)













