Pallanuoto femminile, Europei Barcellona 2018: verso Israele-Italia. Match facile per il Setterosa prima dei due scontri decisivi

Tutto pronto a Barcellona per l’inizio degli Europei di pallanuoto: ad aprire le danze, domani, sabato 14 luglio, sarà il torneo femminile. L’Italia farà il suo esordio alle ore 15.30 contro Israele, formazione alla prima partecipazione assoluta ad una fase finale della rassegna continentale.

Il precedente più recente tra le due selezioni è datato 2 febbraio, nelle qualificazioni dell’Europa Cup: le ragazze del CT Fabio Conti si imposero per 19-0. In rete andarono 10 delle 11 giocatrici di movimento e spiccarono i poker di Galardi e Bianconi, il tris di Emmolo, e la doppietta di Garibotti. In porta, prima metà di gara per Gorlero, restanti due quarti per Lavi.

Questo match, contro un avversario davvero modesto dal punto di vista tecnico, farà da preludio alle due gare più importanti del raggruppamento: domenica 15 e martedì 17 ci attendono Grecia ed Olanda nelle due sfide che decreteranno le gerarchie del Girone A. Il primo posto starebbe a significare un quarto di finale soft, per poi andare a giocarsi le medaglie.













Foto: Daniela Bolla

