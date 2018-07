Basket, Serie A 2018-2019: colpo dell’Olimpia Milano, prelevato Mike James dal Panathinaikos

Movimento di mercato particolarmente rilevante per l’Olimpia Milano, che si è assicurata le prestazioni dell’ormai ex playmaker del Panathinaikos Mike James. Il giocatore è stato messo sotto contratto su base pluriennale non meglio specificata, anche se l’insider del basket europeo David Pick parla di sei milioni per due anni con opzione per il terzo.

Mike James è stato rincorso dalla società milanese per diverse settimane, in cui c’erano diverse squadre di Eurolega sulle sue tracce. Nato a Portland il 18 agosto 1990, James ha iniziato la propria carriera europea tra Croazia e Israele, per poi andare nell’allora Divisione Nazionale A Silver (di fatto era la terza serie nazionale, prima dell’accorpamento di DNA Gold e Silver in una Serie A2 a due gironi su base geografica) alla Fulgor Omegna. Con la squadra piemontese, James viaggia costantemente oltre i 20 punti di media, guadagnandosi la chiamata del Kolossos Rodi prima e soprattutto del Baskonia poi. A Vitoria, il giocatore resta per due anni e oltre 10 punti di media complessivi tra campionato ed Eurolega. Il passo successivo, che è anche il migliore della sua carriera, si chiama Panathinaikos: con la maglia verde viaggia a una media europea di oltre 13 punti a partita. In estate, riesce ad arrivare alla NBA, diventando il primo giocatore a firmare un two-way contract, un tipo particolare di contratto che permette a una franchigia NBA di avere un giocatore per 45 giorni, per poi lasciarlo giocare in D League mantenendo nel frattempo i diritti su di lui. James, ad ogni modo, in League non ci scende, perché gioca (bene) 32 partite ai Phoenix Suns, poi quattro ai New Orleans Hornets e infine ritorna ad Atene, dove non riesce a portare il Panathinaikos alle Final Four di Eurolega, ma si rivela ancor più forte dell’anno precedente, con 16,1 punti e 4,1 assist di media.

Con questo acquisto, il roster di Milano può considerarsi completo e pronto per provare a giocarsi le proprie carte in Serie A ed in Eurolega, della quale è uscito nei giorni scorsi il calendario: gli uomini di Pianigiani partiranno l’11 ottobre a Podgorica, contro il Buducnost, mentre chiuderanno con una doppia sfida a Istanbul, una ad Assago contro il Fenerbahce e l’altra, il 4 aprile, in Turchia contro l’Anadolu Efes.

Foto: Oleksandr Osipov / Shutterstock.com