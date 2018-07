Pallanuoto femminile, Europei 2018, Fabio Conti: “C’è da lavorare molto sui dettagli”. Elisa Queirolo: “Potevamo evitare diversi gol”

Termina con l’amaro in bocca la corsa verso il podio del Setterosa agli Europei di pallanuoto femminile a Barcellona. L’Italia è stata eliminata ai quarti di finale dall’Ungheria per 10-9, in una partita che alla fine del terzo tempo sembrava incanalarsi in modo positivo per le azzurre, che hanno però ceduto nel momento chiave.

Tanta amarezza nelle dichiarazioni dei protagonisti a partire dal ct Fabio Conti che ha analizzato così a caldo la prestazione delle sue ragazze: “L’ultima occasione lascia un fondo di amarezza. Ci aspettavamo una partita equilibrata, mani addosso, molto intensa. Abbiamo commesso qualche errore di troppo in fase difensiva, dove abbiamo sofferto il contatto fisico; meglio in attacco con maggiore decisione e cattiveria al tiro. Ciò premesso, il torneo sta dimostrando il grande equilibrio che c’è tra le migliori squadre d’Europa. C’è ancora da lavorare su molti dettagli. Le ragazze hanno messo tutto quello che avevano in acqua. Rivolgo i complimenti a tutte. Questo è il secondo anno di un nuovo cammino; la base c’è, raccogliamo i suggerimenti pervenuti e continueremo a lavorare”.

C’è anche rabbia invece nelle parole della capitana Elisa Queirolo per una partita che sembrava indirizzata verso la vittoria: “Mi dispiace perché ho la sensazione che abbiamo dominato la partita. Quando siamo andate sotto nel punteggio è per demeriti nostri, commettendo errori in difesa che è la nostra forza. Abbiamo subito gol che potevamo evitare. Questo mi fa arrabbiare. Avremo potuto pareggiare col rigore. Ma quella palla è pesante. È come tirare in porta una palla da 5 kg. Iniziamo un quarto tempo sul +2, avremmo dovuto gestire meglio la partita L’Ungheria è stata brava a sfruttare i nostri errori. Applaudiamo le avversarie e restiamo con la nostra amarezza. Onoreremo fino alla fine il campionato. Giocheremo col coltello tra i denti”.













Foto: Daniela Bolla