Pallanuoto, Europei 2018: Italia-Ungheria, il Setterosa si gioca l’accesso alle semifinali

Una partita dallo spettacolo assicurato. Si sfidano il bronzo e l’oro in carica della manifestazione. Tutto pronto per la fase ad eliminazione diretta per quanto riguarda gli Europei di pallanuoto femminile: in acqua torna il Setterosa che se la vedrà con l’Ungheria, detentrice del titolo, in occasione dei quarti di finale. Appuntamento alle 18.30 (diretta su Rai Sport + HD) alla piscina Picornell di Barcellona (Spagna).

In terra iberica dunque sfida dall’altissima tensione sia a livello psicologico che fisico: ci saranno scontri costanti in acqua, magari anche con alcune provocazioni alle quali non si dovrà reagire. Il Setterosa arriva alla sfida al termine di un percorso molto duro nel quale non sono mancati i passi falsi: nel raggruppamento iniziale infatti le azzurre hanno portato a casa tre vittorie, pareggiando con l’Olanda e perdendo addirittura con la Grecia. Controprestazioni che non sono piaciute al CT che ha minacciato un possibile cambio di rotta.

Le parole di Fabio Conti, dopo il match con la Francia di venerdì, dicono tutto: “Non mi ricordo tante volte in cui l’Italia ha vinto il girone europeo; invece ricordo grandi battaglie ai quarti di finale, partite epiche. Saremo pronti”. Queirolo e compagne dovranno sfatare un tabù davvero molto sconfortante: nelle ultime quattro sfide con l’Ungheria a livello di Olimpiadi, Mondiali ed Europei, ci sono quattro successi (anche se sempre lottatissimi) per le avversarie. Non sarà facile, ma bisognerà smentire questa tradizione.













Foto: Daniela Bolla