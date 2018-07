LIVE Italia-Ungheria, Europei pallanuoto femminile in DIRETTA: ostacolo magiaro per il Setterosa, in palio la semifinale!

Buonasera e benvenuti alla diretta live di Italia-Ungheria: adesso non si può più sbagliare. Dopo il terzo posto nel girone, il Setterosa si appresta a vivere la fase ad eliminazione diretta degli Europei di pallanuoto femminile. Avversaria ai quarti di finale delle ragazze del CT Fabio Conti sarà l’Ungheria, che ha perso con la Spagna ma ha battuto la Russia, chiudendo seconda nell’altro raggruppamento. La sfida si terrà oggi alle ore 18.30.

Le magiare arrivano a questa sfida avendo segnato 98 reti, con il 55% di efficacia realizzativa, mentre l’Italia è a 68 gol con poco più del 40%. Molto similari i dati in superiorità numerica: 23 reti a testa, con qualche occasione fallita in più per le magiare. Le principali bocche da fuoco ungheresi sono Gurisatti e Keszthelyi, appaiate a quota 16 reti, mentre per l’Italia la migliore è stata Arianna Garibotti con 14 gol. Di contro l’Italia però ha subito soltanto 21 reti ed è la seconda miglior difesa, mentre l’Ungheria di gol ne ha subiti 32 ed è la peggiore delle sei squadre che ambiscono al titolo.

Azzurre e magiare si sono affrontate alla vigilia degli Europei nel torneo di Rotterdam, impattando per 9-9. La gara inizierà alle ore 18.30. Appuntamento con il nostro live qualche minuto prima dell’inizio della contesa. Buon divertimento con la nostra diretta live integrale in tempo reale! (Foto: katacarix / Shutterstock.com)













-5’39” Altra difesa solida delle azzurre.

-6’09” Brutto attacco del Setterosa, Garibotti tira fuori da lontanissimo.

-6’35” Scadono i 30″, bene le azzurre in difesa.

-7’06” Aiello si fa intercettare il tiro in superiorità numerica.

-7’48” Keszthelyi ci castiga subito, nulla da fare per Gorlero. 3-2.

-8’00” Lo sprint lo vince l’Ungheria, che ora può sfruttare la superiorità numerica.

Termina il primo tempo, ma l’Italia sarà in inferiorità numerica nei primi 18″ del secondo. Per questo sarebbe fondamentale vincere lo sprint. Setterosa in vantaggio 3-1 dopo i primi 8 minuti.

-14″ RETEEEEEEEEE!!! Bianconiiiiii!!! Il pallone colpisce la traversa e poi entra! 3-1!

-33″ Aiello si guadagna superiorità.

-54″ Altra parata sicura di Giulia Gorlero.

1’07” Gorlero devia in angolo il tiro di Illes.

1’30” Gangl para il tiro dalla distanza di Garibotti.

1’50” Che sfortuna. Palo dell’Ungheria, poi Parkes ribadisce in rete. 2-1, le azzurre si erano difese bene in inferiorità.

18.30 Time-out Ungheria.

2’29” GOOOOOOOOLL!!! Silvia Avegno! Una bella iniziativa personale, la palla schizza sull’acqua e si infila in rete! 2-0!

2’44” Csabai colpisce la parte alta della traversa in controfuga.

3’00” Deviazione sul palo di Palmieri, ma azione troppo elaborata per il Setterosa.

-3’26” Palmieri si guadagna un’espulsione al centro. Time-out chiamato dal ct Fabio Conti.

4’05” Altro miracolo di Gorlero.

4’20” Controfuga di Elisa Queirolo, che sbaglia a tu per tu con Gangl.

-4’40” Ottima parata di Gorlero, restiamo avanti 1-0.

5’08” Pallonetto dalla distanza di Bianconi, traversa. Seconda espulsione per Aiello.

-5’35” Fallo in attacco dell’Ungheria.

-5’58” GOOOOOLLL!!! Arianna Garibotti ci porta in vantaggio in superiorità numerica! Sassata imparabile all’incrocio dei pali!

-6’36” Palo esterno di Szucs.

-6’55” Prima superiorità Ungheria.

-7’14” Fallo in attacco di Rosaria Aiello.

-7’32” Buona difesa di Tabani sul centroboa avversario.

-8’00” Il primo sprint è dell’Ungheria.

18.30 Squadre in acqua, si comincia!

18.27 Chi vince questa partita affronterà l’Olanda in semifinale (che vincerà comodamente contro la Germania nel prossimo quarto di finale).

18.26 Si affrontano la seconda miglior difesa del torneo (Italia) ed il secondo miglior attacco (Ungheria).

18.25 INNI NAZIONALI!

18.21 Le squadre fanno il loro ingresso a bordo piscina.

18.20 Sarà una partita molto equilibrata, potrebbe anche terminare ai rigori. Prepariamoci a vivere emozioni vibranti…

18.16 Nel primo quarto di finale, dopo il 6-6 nei tempi regolamentari, la Grecia ha sconfitto la Russia ai rigori ed affronterà la Spagna in semifinale, che non avrà problemi nel superare la debole Francia.

18.15 Buona sera a tutti e benvenuti alla Diretta Live di Italia-Ungheria, quarti di finale degli Europei di pallanuoto femminile a Barcellona.