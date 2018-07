Pallanuoto, che colpaccio di Brescia! Acquistato Pietro Figlioli, capitano del Settebello

Pietro Figlioli è un nuovo giocatore della AN Brescia. Il capitano del Settebello ha infatti lasciato lo Sport Management e si è legato al club bianco-azzurro con un contratto biennale. Vero e proprio colpo di mercato per la Leonessa che potrà così contare su uno dei giocatori più forti del panorama italiano, una pedina fondamentale per cercare finalmente di battere la Pro Recco e vincere l’agognato scudetto. Il classe 1984 è uno dei migliori attaccanti internazionali, ha già vinto due medaglie alle Olimpiadi (argento a Londra 2012 e bronzo a Rio 2016) ed è il leader della nostra Nazionale che punta dritto ai Giochi di Toyo 2020.

Il Presidente Andrea Malchiodi è euforico per questo acquisto: “Sono davvero soddisfatto. Data la qualità di Figlioli, questa è una grande mossa di mercato, un passo che dà una chiara idea di quelle che sono le nostre intenzioni. Allo stesso tempo, l’operazione è tanto significativa anche da parte del giocatore, che sposa in pieno il nostro progetto di contrastare, in modo sempre più concreto, il Recco“.