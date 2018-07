Basket, Eurolega femminile 2019: il sorteggio dei gironi. Schio trova Ekaterinburg, il Fenerbahce di Zandalasini e Sottana nell’altro girone. Venezia-TTT Riga ai preliminari

Sono stati sorteggiati i gironi dell’Eurolega femminile 2018-2019, che partirà nel prossimo autunno. Una la rappresentante italiana certa, che poi è quella ormai storica: il Famila Schio campione d’Italia. Con parecchi elementi cambiati in quest’estate di mercato e Raffaella Masciadri alle porte della sua ultima stagione sportiva, il Famila affronterà il girone di Ekaterinburg, la formazione che ha vinto l’ultima edizione della massima competizione continentale.

C’è un’altra possibile rappresentante italiana, ed è la Reyer Venezia, che deve però superare i preliminari per poter accedere alla fase a gironi. La formazione allenata da Andrea Liberalotto dovrà superare, nel doppio confronto, il TTT Riga. La Reyer non gioca l’Eurolega dalla stagione 2009-10, anno in cui raggiunse gli ottavi di finale (allora la formula era diversa da quella attuale, che prevede due gironi da otto, quarti e Final Four). Raggiungerebbe, inoltre, il Fenerbahce di Cecilia Zandalasini e Giorgia Sottana.

Di seguito i gironi:

GIRONE A – UMMC Ekaterinburg, USK Praga, Bourges, Famila Schio, Castors Braine, CCC Polkowice, vincente di Nadezhda-Cukurova, vincente di Szekszard-ESBVA LM

GIRONE B – Fenerbahce, Dinamo Kursk, Sopron, Perfumerias Avenida, Hatay BSB, Flammes Carolo, vincente di Wisla Can Pack-Olympiacos, vincente di Venezia-TTT Riga

Le quattro perdenti dei turni preliminari giocheranno in Eurocup, dove la Reyer, lo scorso anno, è arrivata fino alla finale, poi persa contro il Galatasaray.

Foto: Roberto Muliere