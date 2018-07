Tabellone Mondiali 2018, gli orari e le date di tutte le partite. Come vederle in tv e streaming

I quarti di finale dei Mondiali 2018 di calcio si giocheranno venerdì 6 e sabato 7 luglio: due partite alle ore 16.00 e due alle ore 20.00. Le miglior otto squadre del Pianeta rimaste in corsa si affronteranno in sfide da dentro o fuori per proseguire la propria avventura nella rassegna iridata. Si preannunciano scontri molto equilibrati: Francia e Brasile partiranno leggermente favorite contro Uruguay e Belgio ma può succedere di tutto, la Russia cercherà di sognare e si troverà di fronte la Croazia, l’Inghilterra vuole tornare grande contro la sorpresa Svezia.

Di seguito il tabellone completo dei quarti di finale dei Mondiali 2018, il programma dettagliato con tutte le date e gli orari delle partite che saranno visibili esclusivamente in diretta tv su Canale 5, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

TABELLONE QUARTI DI FINALE MONDIALI 2018:

Francia vs Uruguay

Brasile vs Belgio

Russia vs Croazia

Svezia vs Inghilterra

CALENDARIO QUARTI DI FINALE MONDIALI 2018:

VENERDÌ 6 LUGLIO:

16.00 Uruguay-Francia

20.00 Brasile-Belgio

SABATO 7 LUGLIO:

16.00 Svezia-Inghilterra

20.00 Russia-Croazia

COME VEDERE I QUARTI DI FINALE IN DIRETTA TV E STREAMING:

Tutte le partite dei quarti di finale dei Mondiali 2018 di calcio saranno trasmesse in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5.

Previsa la diretta tv anche su Mediaset Extra (canale 34 del ddt) con il commento della Gialappa’s Band.

Tutti gli incontri saranno visibili anche in diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Agif Shutterstock