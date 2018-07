Nuoto, Europei juniores 2018: poker di medaglie per l’Italia ad Helsinki. Burdisso sugli scudi nei 200 farfalla

Terza giornata di gare ad Hensinki (Finlandia) per gli Europei juniores 2018 di nuoto. Nel “Makelanrinne Swimming Centre” sono quattro le medaglie (1 argento e 3 bronzi) che l’Italia si è portata a casa.

Le luci della ribalta le merita Federico Burdisso che ha conquistato l’argento nei 200 farfalla, stabilendo il nuovo record italiano juniores di 1’56″40, migliorando il suo primato di 1’57″19 siglato a Roma circa un mese fa. L’allievo di Simone Palombi, passando ai 100 metri in 54″88, si è reso protagonista di una gara fantastica, piegato solo dal fenomenale magiaro Kristof Milak (1’53″94), in evidenza l’anno scorso sia a livello giovanile che assoluto ai Mondiali di Budapest. Terza piazza per l’ucraino Denys Kesil (1’56″45).

Altra medaglia di un certo peso quella arrivata nei 100 stile libero maschili. A far sorridere il Bel Paese ci ha pensato Devid Zorzetto che, nell’atto finale, ha ottenuto il bronzo, migliorando il suo personale (49″47). Una gara molto equilibrata che ha premiato l’israeliano Tomer Frankel (49″23), impostosi davanti al russo Andrei Minakov (classe 2002) di appena un centesimo e al nostro Zorzetto.

La terza medaglia di questo day-3 per l’Italia è stata griffata dalla fondista Giulia Salin che, dopo il bronzo degli 800 stile libero, ha concesso il bis nei 1500 sl, giungendo terza con il crono di 16’28″12, preceduta dalla solita ungherese Ajna Kesely in 16’21″19 e dalla tedesca Celine Rieder in 16’25″05. A completare il poker di podi per la Nazionale azzurra è stata Giulia D’Innocenzo, bronzo nei 50 dorso con il personal best di 28″62, quinta invece l’altra italiana Costanza Cocconcelli (28″80). Il successo è andato alla russa Daria Vaskina con il nuovo record continentale junior di 27″90, unica ad infrangere il muro dei 28″ in finale, a precedere la britannica Lauren Cox (28″51) ed appunto la nostra D’Innocenzo.

Per quanto concerne le altre gare, da segnalare l’entrata in finale dei 100 farfalla donne di Helena Biasibetti con il secondo tempo in 1’00″45 mentre nei 200 dorso è stato il figlio d’arte Michele Lamberti (figlio di Giorgio Lamberti e di Tania Vannini) a centrare l’atto conclusivo nei 200 dorso con il sesto tempo di 2’01″06. Da registrare due sesti posti nelle staffette 4×200 stile libero maschile e 4×100 mista femminile vinte da Israele e dalla Gran Bretagna.













